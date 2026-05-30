Los hijos de Susana Zabaleta, Adal Ramones y Gustavo Loza son amigos desde hace años y ahora están unidos por la pasión del futbol y la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancará el mes próximo.

Matías Gruener, actor de "Héroes"; Paola Ramones, quien participó en "El candidato honesto"; y Ximena Loza, conocida por su trabajo en "40 y 20", grabaron la canción "Monarca", un tema con el que buscan sumarse a la celebración del Mundial 2026 desde el ámbito musical.

“Soy futbolera por mi papá y hermano (seguidores del Cruz Azul), cómo no hacer algo ahora”, comenta Ximena.

“Entre Matías, Paola y yo la escribimos y llamamos "Monarca" pensando en que la mariposa monarca recorre Canadá, Estados Unidos y México, los tres países sede del Mundial, entonces es una analogía con el futbol”, añade.

La canción estará disponible próximamente en plataformas digitales y también contará con un videoclip oficial. La Copa del Mundo 2026 iniciará el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

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“Los tres somos muy amigos, ahora que viene el futbol pensamos en hacer algo sobre él, ahora esperamos que la gente la escuche y opine”, indica.

Una generación ligada al entretenimiento

Ximena, hija del director Gustavo Loza, responsable de proyectos como "Héroes del Norte" y "Welcome al Norte", no es ajena a la música. Estudió composición en Australia y México, y cuenta con canciones como "Vieja diabla" y "Mujeres invencibles".

Además, participó como actriz y cantante en "Renacer", la próxima película dirigida por Loza, que aborda un caso de falso señalamiento de abuso sexual.

Su primer acercamiento a los sets de grabación ocurrió cuando era apenas una bebé, al aparecer en una escena de la película "Atlético San Pancho".

Actualmente, la joven de 26 años continúa desarrollando su carrera como actriz y formará parte de la serie "Abelito de la guarda", protagonizada por Abelito.

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Por su parte, Paola Ramones estudió dirección cinematográfica y recientemente concluyó el rodaje de un cortometraje inspirado en el secuestro que sufrió su padre, Adal Ramones.

Mientras tanto, Matías Gruener, hijo de la cantante Susana Zabaleta y del director Daniel Gruener, conocido por trabajos como "Sobrenatural", ha desarrollado una carrera tanto en la música como en la actuación.

"Monarca" representa el primer proyecto artístico conjunto de este trío de jóvenes talentos, quienes buscan conectar con el público a través de una canción inspirada en el Mundial de Futbol 2026, la amistad y la identidad compartida de los tres países anfitriones del torneo.

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