El exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, falleció este sábado a los 80 años de edad. "Billy Álvarez", fue una de las figuras más influyentes tanto en el ámbito deportivo como en el empresarial.

Además de ser exfutbolista y expresidente del club de fútbol mexicano Cruz Azul, Álvarez presidió por más de tres décadas la Cooperativa Cruz Azul. Pero su trayectoria empresarial se vio manchada por acusaciones de fraude, desvío de recursos y vínculos con delincuencia organizada.

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas nació el 8 de septiembre de 1945 en Jassa, Hidalgo, y estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad La Salle; dese joven estuvo ligado a la cementera Cruz Azul.

Lee también Muere a los 80 años Billy Álvarez, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul

En 1988, tras la muerte de su padre, Guillermo Álvarez Macías, fundador y primer director general de la cooperativa, él asumió el liderazgo, mismo que dejó en 2020. Ese mismo año también salió de la dirección del equipo de futbol Cruz Azul.

Desde ese entonces “Billy” Álvarez estuvo prófugo, luego de las acusaciones por presunto desvío de dinero e irregularidades financieras en su contra.

Los problemas legales para Álvarez se remontaban a 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a investigar movimientos financieros sospechosos.

Las investigaciones revelaron una red de empresas fantasmas y transacciones irregulares que apuntaban a un esquema de desvío de recursos de la Cooperativa Cruz Azul, afectando tanto al club como a la cooperativa en general.

Lee también “Billy” Álvarez de dirigir al Cruz Azul y la Cooperativa cementera a ser acusado de lavado de dinero; fue detenido en CDMX

"Billy" Álvarez y la cementera Cruz Azul

La cementera Cruz Azul es una de las más importantes del país con plantas a lo largo del territorio nacional, y "Billy" se involucró en la cooperativa desde muy joven ya que su padre fue director general desde 1953.

Álvarez Cuevas se involucró en las actividades de la cementera y el 1 de julio de 1988 fue designado como director general por la Asamblea de la Cooperativa La Cruz Azul.

Lee también ¿Quién fue Billy Álvarez, polémico presidente de Cruz Azul?

Así, desde 1988 y hasta 2020, Guillermo Álvarez fungió como presidente tanto de la cooperativa como del club de futbol.

Durante su gestión la cementera expandió operaciones industriales, abrió nuevas líneas de negocio y mantuvo una fuerte presencia en el mercado cementero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc