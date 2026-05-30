La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fundación Grupo Modelo llevaron a cabo una conferencia con 324 elementos del programa “Conduce sin Alcohol”, de diversas subsecretarías, así como con personal de las áreas jurídica y administrativa de la corporación, como parte de los preparativos de cara al Mundial de Fútbol.

La SSC comunicó que la ponencia fue impartida en el auditorio de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, donde se resaltó que los elementos policiales son el contacto directo con los turistas y que su trato definirá la percepción que se tenga de México en el extranjero.

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De igual forma, representantes de la Fundación Grupo Modelo presentaron la campaña “La mejor decisión también se celebra. Si tomas, no manejes”, con la que busca hacer conciencia sobre los riesgos de combinar el alcohol con el volante mediante experiencias interactivas y presencia en espacios de alta afluencia.

La Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño enfatizó que la capacitación es resultado de la coordinación con la fundación.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Además, reconoció la labor de los oficiales que participan en el del programa Conduce sin Alcohol.

Por su parte, la directora de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo, Andrea Sánchez, dijo que con la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol es fundamental brindar herramientas a la policía para crear interacciones con más empatía con los visitantes.

Además, se contó con la presencia del ex jugador de la Selección Mexicana de Futbol, Jared Borgetti, quien compartió palabras de motivación con los elementos que acudieron a la charla.

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afcl