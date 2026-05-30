[Publicidad]
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fundación Grupo Modelo llevaron a cabo una conferencia con 324 elementos del programa “Conduce sin Alcohol”, de diversas subsecretarías, así como con personal de las áreas jurídica y administrativa de la corporación, como parte de los preparativos de cara al Mundial de Fútbol.
La SSC comunicó que la ponencia fue impartida en el auditorio de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, donde se resaltó que los elementos policiales son el contacto directo con los turistas y que su trato definirá la percepción que se tenga de México en el extranjero.
Lee también ¿Cuánto ha gastado el Gobierno de CDMX en obras para recibir el Mundial 2026?; Brugada presenta Portal de Transparencia
De igual forma, representantes de la Fundación Grupo Modelo presentaron la campaña “La mejor decisión también se celebra. Si tomas, no manejes”, con la que busca hacer conciencia sobre los riesgos de combinar el alcohol con el volante mediante experiencias interactivas y presencia en espacios de alta afluencia.
La Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño enfatizó que la capacitación es resultado de la coordinación con la fundación.
Además, reconoció la labor de los oficiales que participan en el del programa Conduce sin Alcohol.
Por su parte, la directora de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo, Andrea Sánchez, dijo que con la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol es fundamental brindar herramientas a la policía para crear interacciones con más empatía con los visitantes.
Además, se contó con la presencia del ex jugador de la Selección Mexicana de Futbol, Jared Borgetti, quien compartió palabras de motivación con los elementos que acudieron a la charla.
Estas serán las rutas, costos y horarios del servicio Park & Ride para llegar al Estadio Ciudad de México durante los partidos del Mundial
afcl
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
París Saint-Germain se convierte en el segundo bicampeón en el actual formato de la Champions League
Estados
Hallan los cuerpos de dos personas en antiguas oficinas de una inmobiliaria de Culiacán; fueron asesinados a balazos
Mundo
Trump arremete de nuevo contra el papa León XIV; lo critica por reunirse con el alcalde de Chicago
Tendencias
Yeri Mua rompe en llanto en el AICM tras señalamientos; Naim Darrechi pide detener el hate en redes
Sección
Portada El Gráfico | SÁBADO 30 de Mayo de 2026
Sección
¿System of a Down cumplió en CDMX? Bengalas, nostalgia y bajo volumen en el Estadio GNP
Sección
Marcelo Flores se gana su boleto para el Mundial, pero con Canadá
Sección
México vs Australia: Dónde ver EN VIVO el juego amistoso previo al Mundial 2026