Monterrey. - Un operativo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León permitió rescatar a un hombre que permanecía secuestrado desde el pasado 21 de mayo en Montemorelos, Nuevo León.

La acción, realizada en una comunidad rural de Montemorelos, derivó además en la captura de cuatro presuntos responsables, la muerte de un agresor y el decomiso de armamento.

La intervención fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de una serie de trabajos de inteligencia relacionados con la localización de la víctima.

De acuerdo con la información oficial, las acciones se desarrollaron durante las primeras horas de este sábado en la comunidad El Fraile, ubicada en el municipio de Montemorelos.

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En ese sitio, los agentes lograron ubicar a la persona privada de la libertad y ponerla a salvo.

Las autoridades informaron que cuatro hombres fueron detenidos en el lugar por su presunta participación en el secuestro.

La víctima había permanecido retenida desde el 21 de mayo en una zona comprendida entre los municipios de Montemorelos y General Terán, según los datos proporcionados por la Fiscalía estatal.

Durante el operativo, los agentes ministeriales enfrentaron una situación de riesgo cuando fueron atacados con armas de fuego por personas que se encontraban en el inmueble intervenido.

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La Fiscalía señaló que los elementos respondieron a la agresión y, como resultado del enfrentamiento, uno de los atacantes murió en el sitio.

Posteriormente, en la inspección del lugar fueron localizadas y aseguradas cinco armas de fuego consideradas de uso exclusivo del Ejército.

Hasta ahora, la autoridad no ha dado a conocer la identidad de la víctima ni detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el secuestro. Tampoco se ha informado si existió alguna demanda económica relacionada con la privación de la libertad.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León indicó que las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer completamente el caso y definir la situación jurídica de las personas detenidas.

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afcl