[Publicidad]
Salamanca.- En un ataque armado al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas la noche de este viernes en la Zona Centro de Salamanca, Guanajuato.
En la esquina de las calles Río Bravo y Mariano Abasolo fallecieron cuatro, mientras las personas lesionadas, entre ellas mujeres, fueron trasladadas a hospitales por la Cruz Roja y en vehículos particulares.
La masacre se registró alrededor de las 21:00 horas de este 29 de mayo de 2026.
De acuerdo al reporte preliminar, un comando disparó contra las víctimas que se encontraban en una reunión y presuntamente se llevaron a la fuerza a un hombre.
Lee también Hallan siete cuerpos en socavón de la comunidad Santa Rosa de Lima; el lugar era usado como basurero
Elementos de Policía Municipal y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en el sector y colocaron cordones perimetrales para el resguardo de la escena.
En este momento elementos de Seguridad realizan patrullajes en diversos rumbos de la ciudad en busca de los responsables.
Este jueves, el alcalde César Prieto advirtió que Salamanca vive una situación grave de violencia con un incremento de delitos, sobre todo por secuestros y extorsiones.
Violencia en Culiacán: asesinan a hombre frente a Ciudad Universitaria; en otro hecho, atacan vivienda con explosivo artesanal
afcl
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Liverpool despide al técnico Arne Slot, un año después de ganar la Premier League
Estados
Surgen tres nuevos partidos políticos en Chiapas; buscarán contender en las elecciones intermedias de 2027
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: los mejores descuentos en Sam's Club; desde línea blanca hasta celulares
Destinos
Costo de los boletos para el tributo a los Beatles en Chapultepec
Sección
Pasajero del metro CDMX embarra sus heces dentro de vagón y viaja aplastándolo varias estaciones
Sección
¿Xochimilco estará listo para el Mundial? Embarcadero de Cuemanco sigue en obras
Sección
Tráfico de hoy: Marchas, movilizaciones y eventos deportivos afectarán a la movilidad en CDMX
Sección
Llevo un año de casado y estoy empezando a tener pensamientos homosexuales, ¿es normal que pase eso?