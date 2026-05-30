Salamanca.- En un ataque armado al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas la noche de este viernes en la Zona Centro de Salamanca, Guanajuato.

En la esquina de las calles Río Bravo y Mariano Abasolo fallecieron cuatro, mientras las personas lesionadas, entre ellas mujeres, fueron trasladadas a hospitales por la Cruz Roja y en vehículos particulares.

La masacre se registró alrededor de las 21:00 horas de este 29 de mayo de 2026.

De acuerdo al reporte preliminar, un comando disparó contra las víctimas que se encontraban en una reunión y presuntamente se llevaron a la fuerza a un hombre.

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Elementos de Policía Municipal y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en el sector y colocaron cordones perimetrales para el resguardo de la escena.

En este momento elementos de Seguridad realizan patrullajes en diversos rumbos de la ciudad en busca de los responsables.

Este jueves, el alcalde César Prieto advirtió que Salamanca vive una situación grave de violencia con un incremento de delitos, sobre todo por secuestros y extorsiones.

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afcl