El Nissan Kait 2027 ha llegado a México con la promesa de ser todo lo que un conductor espera de una SUV. Esta nueva serie cuenta con un diseño que roba miradas y mejor aún su desempeño, incorporando tecnología intuitiva que eleva la experiencia de manejo a un nuevo nivel.

Actualmente se vende en 3 versiones; si quieres conocer cuál es la más barata, en Autopistas te lo contamos.

Conoce las 3 versiones del Nissan Kait 2027. Foto: Nissan

Leer también Los autos que menos gasolina gastan en México en 2026

¿Cuáles son las características del Nissan Kait 2027?

En lo general, este auto cuenta con un motor de 1.6L con 4 cilindros, potencia de hasta 122 caballos de fuerza y 114 libras-pie de torque, además de garantizar un consumo de combustible combinado de 18.9 km/l.

Si hablamos de su diseño exterior, a primera vista encontramos un alerón trasero que aporta dinamismo y nuevos faros LED con luces de circulación diurna (DTRL), así como unos rines de aluminio de 16" o 17" dependiendo la versión.

Sin duda, presenta una apariencia más moderna que las series anteriores.

En el interior, la cabina del Nissan Kait 2027 integra 4 bocinas, botón de encendido y apagado de motor Push Engine Start (ligado a llave inteligente iKey), freno de mano mecánico, cristales eléctricos, cubierta para el área de carga, y pantalla táctil con Apple CarPlay y AndroidAuto.

Otro aspecto clave del SUV de Nissan es la seguridad, puesto que viene equipado con una variedad de sistemas que protegen a los pasajeros:

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS).

Distribución Electrónica de Frenado (EBD).

Asistencia de Frenado (BA).

Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina (6).

Cámara de reversa.

Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de carga y ajuste de altura.

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos.

Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA).

Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM).

Control Activo de Marcha (ARC).

La cabina del Nissan Kait 2027 tiene un diseño moderno. Foto: Nissan

Mientras que los atributos particulares de cada versión son:

Advance CVT

Transmisión CVT.

Rines de 16" de aluminio.

Pantalla táctil de 8".

Cámara de reversa.

6 bolsas de aire.

Exclusive CVT

Rines de 17" de aluminio.

TFT Digital de 7" + Pantalla táctil de 9".

Conectividad inalámbrica.

Cargador inalámbrico.

Espejo retrovisor electrocrómico.

Platinum CVT

Interiores en piel sintética.

Aire Acondicionado Automático.

Monitor Inteligente de visión periférica Y detector de objetos en movimiento (I-AVM + MOD).

Alerta de punto ciego.

Alerta de abandono de carril

¿Cuál es la versión más barata del Nissan Kait 2027?

Ahora sí: la versión más barata del Nissan Kait 2027 es la Advance CVT con un precio inicial de $429,990; la versión Exclusive CVT va desde los $446,990 y la Platinum CVT desde los $465,990.

Este SUV apuesta por lo esencial sin perder el estilo y podría convertirse en una de las opciones más accesibles de la marca en México.

Leer también Así es el mini auto eléctrico que cuesta menos de 180 mil pesos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters