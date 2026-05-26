Cada vez es más difícil encontrar una estrategia para ahorrar combustible, pero elegir un auto que ofrezca un buen rendimiento puede ser parte de la estrategia.

Este beneficio no sólo lo ofrecen los vehículos híbridos y eléctricos, que por su naturaleza cuentan con buenos niveles de autonomía, sino que los coches de combustión también pueden darle un ahorro a tu billetera.

Por eso, hoy te presentamos los modelos que están sorprendiendo en México por recorrer varios kilómetros con una carga completa de gasolina.

¿Cuáles son los autos que menos gasolina gastan en México?

A través de una revisión hecha por Autopistas en diferentes sitios de fabricantes, y comparando el rendimiento de la gasolina por kilómetros, te presentamos los modelos más ahorradores:

Hyundai Grand i10 Sedán 2026

Este auto compacto cuenta con un motor 1.2L de 4 cilindros con 83 caballos de fuerza y 84 libras-pie de torque. En total, ofrece un rendimiento de 23.64 km/l.

Hyundai Grand i10 Sedán 2026. Foto: Hyundai

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Chevrolet Aveo Sedán 2026

El Aveo Sedán 2026 cuenta con un motor 1.5L de 4 cilindros con 98 caballos de fuerza y 105 lb-pie de torque, además de poder comprarse con una transmisión manual de 6 velocidades y automática CVT.

Aproximadamente, alcanza un rendimiento de hasta 27.3 km/l en carretera.

Chevrolet Aveo. Foto: Chevrolet

Suzuki Swift Boostergreen 2026

El auto híbrido más popular de Suzuki cuenta con un Motor Z12E y una tecnología que proporciona asistencia de motor eléctrico cuando el consumo de combustible es elevado.

Por lo anterior, según se indica en su sitio oficial, ofrece un rendimiento de hasta 29.6 km/l en carretera.

Suzuki Swift Boostergreen. Foto: Cortesía Suzuki

Toyota Prius 2026

Otro vehículo híbrido que destaca por su rendimiento de combustible es el Toyota Prius, que ofrece 31.12 km/l en carretera. Así que es una buena opción para viajes largos.

Además, posee un motor de 1.8L, 4 cilindros, 97 caballos de fuerza y 105 libras-pie de torque, haciéndolo más potente que las series anteriores.

Toyota Prius 2026. Foto: Toyota

Chevrolet Onix 2026

Finalmente, el Chevrolet Onix cuenta con un motor turbo eficiente de 1.0L y genera 116 caballos de fuerza, con 129 libras-pie de torque.

Dicho auto, ofrece un rendimiento de hasta 31.6 km/l.

Chevrolet Onix 2026. Foto: Chevrolet Onix 2026

¿Cómo ahorrar más gasolina?

Elegir uno de los autos que te presentamos no es la única manera de ahorra gasolina, pues hay una serie de hábitos que puedes adoptar para que no se te vaya la quincena en combustible, por ejemplo:

Mantén una velocidad constante: pisar el acelerador a fondo eleva el gasto de gasolina, por lo que te recomendamos conducir a una velocidad constante y uniforme.

Checa la presión de las llantas: si manejas con los neumáticos desinflados, el motor realiza un mayor esfuerzo y eso se traduce en más gasto de combustible. Así que revisa la presión de las llantas de manera constante.

Cuida el peso extra: entre más pesado va el coche, más esfuerzo hace el motor para moverse, acelerarse y frenar. Como resultado obtienes más consumo y menos ahorro.

Combina tus viajes: planifica tu ruta para que no hagas vueltas innecesarias con el auto.

Recuerda que, aunque no es posible controlar el precio de la gasolina, elegir bien a tu compañero de viajes y adoptar los anteriores hábitos puede ayudarte a economizar gastos.

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