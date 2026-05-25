En México existe una variedad de autos eléctricos que se distinguen por ofrecer comodidad, potencia y seguridad. Para muestra el KIN J3-C.

A pesar de que este vehículo ha sido fabricado para cumplir con tareas de transporte de carga, puede ser una opción práctica para tus traslados cotidianos. Si quieres conocerlo, en Autopistas te lo presentamos.

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¿Qué características tiene el KIN J3-C?

El KIN J3-C es fabricado por la empresa automotriz mexicana KIN Motos, especializa en motocicletas y mini autos eléctricos con un enfoque de ahorro de combustible.

Este auto pensado para la distribución y logística, a pesar de ser uno de los más compactos del mercado, puede soportar una carga de hasta 310 kg. Y además, cuenta con un motor de 3000 W que alcanza una velocidad de 45 km/h.

Otra de sus cualidades llamativas son la batería de 72 V 205AH (con la que se recorren hasta 161 kilómetros) y un asiento de cuero ergonómico, cuyo diseño lo hace cómodo para cualquier uso del vehículo.

El KIN J3-C es un auto eléctrico fabricado para operar como transporte de carga. Foto: KIN Motos

Entre sus atractivos también destaca el volante ajustable y tres neumáticos, el delantero de 120/70-R12 y el trasero de 125/65-R12. En conjunto, ofrecen mayor agilidad al cambiar de dirección y propician una experiencia suave de conducción.

Ahora bien, aunque el auto eléctrico no posee bolsas de aire, sí se encuentra equipado con alerta de punto ciego, botón automático y sistemas de frenado como hidráulico (ABS, EBD, EPS, HAC y BOS), que bloquean las ruedas en caminos turbulentos y lo detienen sin dificultades.

Asimismo, cuenta con cinturón de seguridad de 3 puntos y es fabricado con un chasis robusto, ideal para amortiguar cualquier impacto y proteger lo mejor posible al conductor.

El KIN J3-C tarda en cargarse aproximadamente 8 horas. Foto: KIN Motos

Sobre su sistema de infoentretenimiento, el KIN J3-C integra sonido Bluetooth, MP3 y una cámara trasera. Y el plus es que se vende con su propio cargador doméstico.

Si te interesa, puedes comprarlo en colores blanco, azul, gris, negro, rojo, morado y arena.

Finalmente, debes saber que esta no es la única versión del KIN J3-C, sino que hay otra con 4 ruedas, motor de 5000 W y batería de litio 72V 140 AH, aunque su precio es más elevado.

¿Cuánto cuesta el KIN J3-C?

El KIN J3-C tiene un precio de $179,000, y es posible comprarlo en el portal oficial de la marca a 12 meses por $17,900 o 18 a meses pagando $11,933.33.

Mientras que el modelo de 4 ruedas tiene un valor de $192,000, y puedes adquirirlo a 12 meses por $19,200 o a 18 meses de $12,777.78.

¿Buscas un auto pequeño, potente, amigable con tu bolsillo y con el medio ambiente? Tal vez debas darle una oportunidad.

El KIN J3-C tiene una capacidad para solo una persona. Foto: KIN Motos

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