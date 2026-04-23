La marca premium de vehículos eléctricos smart inició una nueva etapa en su evolución durante su Global Brand Event celebrado en Beijing, donde presentó importantes novedades que refuerzan su estrategia de crecimiento global. Bajo el lema “Change of Perspectives”, la firma destacó el debut mundial del smart Concept #2 y el estreno del smart #6 EHD, dos propuestas que amplían su portafolio y anticipan el rumbo de la marca en los próximos años.

El evento también subrayó la expansión de la gama de productos de smart, que pasará de tres a cinco modelos a nivel global. Actualmente, la familia incluye los modelos smart #1, #3 y #5, todos desarrollados con ingeniería premium y el sello de diseño del equipo global de Mercedes-Benz, logrando una identidad coherente que combina tecnología, estilo y movilidad sustentable.

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Diseño conocido, tecnología moderna

Uno de los mayores protagonistas fue el smart Concept #2, un adelanto del futuro smart #2, que marcará la reinvención del clásico biplaza urbano. Diseñado bajo la filosofía “Love, Pure, Unexpected”, este concepto apuesta por una estética minimalista con detalles sofisticados, como acabados en blanco mate y dorado, superficies translúcidas y elementos de cuero. Su arquitectura eléctrica compacta (ECA), desarrollada por la propia marca, permitirá ofrecer hasta 300 kilómetros de autonomía y carga rápida del 10 al 80% en menos de 20 minutos.

Pensado para la ciudad, el Concept #2 destaca por su tamaño compacto de 2,792 mm de largo, configuración de ruedas en los extremos para maximizar el espacio interior y un radio de giro de apenas 6.95 metros, lo que garantiza gran maniobrabilidad. Además, incorpora tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos, adaptándose a las necesidades del estilo de vida urbano moderno.

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Presentación oficial

El modelo de producción del smart #2, considerado el sucesor del icónico fortwo, hará su debut mundial en el Paris Motor Show 2026 en octubre de 2026, generando gran expectativa entre los conductores urbanos.

Por otro lado, la marca también presentó el smart #6 EHD, su primera incursión en el segmento de sedanes fastback premium. Este modelo, que se lanzará exclusivamente en China, combina un diseño aerodinámico inspirado en un tiburón con un interior espacioso y enfoque ejecutivo, consolidando la ambición de smart por diversificar su oferta.

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Con presencia en 40 mercados globales y una estrategia que combina diseño europeo con manufactura inteligente en China, smart continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional. A esto se suma el próximo lanzamiento en Europa de smart care, su servicio de atención al cliente enfocado en brindar experiencias confiables y convenientes.

Con estos avances, smart reafirma su compromiso de transformar la movilidad urbana, apostando por la electrificación, el diseño y la conectividad como pilares para un estilo de vida más sostenible e independiente.

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