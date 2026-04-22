Hyundai reveló el nuevo IONIQ 3, un crossover compacto totalmente eléctrico que busca hacer la movilidad eléctrica más accesible, intuitiva y funcional para los usuarios europeos. Este modelo se integra a la familia IONIQ con una propuesta que combina diseño innovador, tecnología fácil de usar y un interior amplio, alineado con la visión de la marca de “Progreso para la Humanidad”.

El IONIQ 3 introduce una nueva silueta denominada “Aero Hatch”, diseñada para optimizar la eficiencia aerodinámica sin sacrificar el espacio interior. Su perfil fluido, con una línea de techo que se extiende sobre los ocupantes y desciende hacia un spoiler trasero integrado, permite mejorar la habitabilidad, especialmente en la segunda fila, ofreciendo mayor altura y confort para los pasajeros.

Foto: Hyundai

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Diseño moderno

En términos de diseño, adopta el lenguaje “Art of Steel”, caracterizado por superficies limpias y precisas que evocan la pureza del acero. A esto se suman elementos distintivos como la iluminación pixelada característica de la gama IONIQ y detalles únicos como cuatro puntos que representan la letra “H” en código Morse. Además, los clientes podrán personalizar el vehículo con múltiples colores exteriores, configuraciones interiores y rines de entre 16 y 19 pulgadas, incluyendo una versión N Line con enfoque más deportivo.

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Autonomía y potencia

Construido sobre la plataforma eléctrica E-GMP del grupo, el IONIQ 3 cuenta con arquitectura de 400 voltios y dos opciones de batería: una versión estándar con autonomía estimada de 344 km (WLTP) y una variante Long Range que apunta a alcanzar hasta 496 km, colocándose como uno de los referentes del segmento. En cuanto a carga, admite carga rápida en corriente directa del 10 al 80% en aproximadamente 29 minutos, además de carga en corriente alterna de hasta 22 kW.

Foto: Hyundai

El interior destaca por su enfoque “Furnished Space”, que organiza los elementos como si se tratara de un espacio habitable, priorizando comodidad y funcionalidad. Gracias a su piso plano y larga distancia entre ejes, ofrece espacio suficiente para cinco pasajeros, con capacidad para tres adultos en la parte trasera. También incorpora una cajuela de 441 litros y soluciones prácticas como el Megabox, un compartimento adicional bajo el piso.

En tecnología, estrena el sistema de infoentretenimiento Pleos Connect basado en Android Automotive OS, con pantallas de hasta 14.6 pulgadas, conectividad avanzada y amplias opciones de personalización. Funciones como Digital Key 2, Plug & Charge y la capacidad Vehicle-to-Load (V2L) refuerzan la experiencia eléctrica sin complicaciones.

En materia de seguridad, el modelo integra el paquete Hyundai SmartSense con asistencias avanzadas como Highway Driving Assist 2, asistente de estacionamiento remoto, monitoreo de punto ciego y visión 360°, además de siete bolsas de aire y sistemas de iluminación inteligente.

Foto: Hyundai

Desarrollado en Europa y producido en la planta de İzmit, en Turquía, el IONIQ 3 está pensado para adaptarse a las necesidades reales de conductores urbanos, familias jóvenes y usuarios que buscan eficiencia sin renunciar al diseño y la tecnología. Con una potencia de hasta 147 hp, 250 Nm de torque y velocidad máxima de 170 km/h, este nuevo eléctrico compacto apunta a convertirse en una opción clave dentro del creciente mercado de vehículos eléctricos en la región.

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