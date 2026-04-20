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El Chevrolet Corvette 2026 ya está en México y lo hace con una actualización relevante en toda su gama. De entrada, integra por primera vez la versión ZR1X, una variante electrificada que se convierte en el Corvette más rápido y avanzado hasta el día de hoy.
Y es que este lanzamiento no solo suma potencia, también lo cambia en la cabina y en el apartado tecnología del modelo.
Corvette 2026 en México: versiones y potencia
El Chevrolet Corvette 2026 llega con 4 configuraciones:
- Stingray Z51: motor V8 6.2 litros con 495 hp
- Z06: motor V8 5.5 litros con 670 hp
- ZR1: V8 biturbo con 1,064 hp
- ZR1X: sistema híbrido con 1,250 hp
En el caso del ZR1X, combina un motor V8 biturbo con un sistema eléctrico en el eje delantero, lo que permite tracción integral electrificada sin necesidad de conectarse a la corriente. Además, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos.
Diseño exterior mantiene la esencia del Corvette
El Chevrolet Corvette 2026 conserva la arquitectura de motor central que define a esta generación. Sin embargo, las versiones más radicales integran paquetes aerodinámicos más agresivos.
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ZR1 y ZR1X incluyen elementos como alerones, deflectores y componentes en fibra de carbono que generan hasta 544 kg de carga aerodinámica.
Interior rediseñado y más enfocado al conductor
Uno de los cambios más importantes del Chevrolet Corvette 2026 está en el habitáculo. Ahora incorpora un diseño más limpio y funcional, con mayor enfoque en la ergonomía.
Integración 3 pantallas:
- 14 pulgadas para el cuadro de instrumentos
- 12.7 pulgadas en la pantalla central
- 6.6 pulgadas como auxiliar táctil
Además, la consola central fue reorganizada para facilitar el acceso a los controles, incluyendo el selector de modos de manejo y la conectividad del sistema de infoentretenimiento.
Tecnología enfocada en desempeño
El nuevo Chevrolet Corvette 2026 suma herramientas para las versiones más radicales:
- Performance Data Recorder con grabación en HD
- Sistema Google integrado
- Frenos carbocerámicos
- Suspensión Magnetic Ride Control
- Llantas de alto rendimiento
Precios del Corvette 2026 en México
El Chevrolet Corvette 2026 ya está disponible en México con los siguientes precios:
- Stingray Z51 Coupé: $3,213,300
- Stingray Z51 Performance: $3,512,700
- Stingray Convertible: $3,617,700
- Z06: $4,164,900
- ZR1: $5,339,000
- ZR1X: $5,719,000
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