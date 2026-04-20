Más Información

NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II; ¿cómo descargarlos de manera gratuita?

NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II; ¿cómo descargarlos de manera gratuita?

MrBeast lanza reto de supervivencia; el mexicano Juan es el favorito para ganar 1 mdd

MrBeast lanza reto de supervivencia; el mexicano Juan es el favorito para ganar 1 mdd

4/20: ¿qué significado tiene?; conoce por qué se convirtió en un símbolo de la marihuana

4/20: ¿qué significado tiene?; conoce por qué se convirtió en un símbolo de la marihuana

¿Cómo ver la Lluvia de Meteoros Líridas 2026?: consejos clave para no perderte el evento

¿Cómo ver la Lluvia de Meteoros Líridas 2026?: consejos clave para no perderte el evento

Café con bicarbonato; el truco casero que limpia, elimina olores y ahorra dinero en casa

Café con bicarbonato; el truco casero que limpia, elimina olores y ahorra dinero en casa

[Publicidad]

El Chevrolet Corvette 2026 ya está en México y lo hace con una actualización relevante en toda su gama. De entrada, integra por primera vez la versión ZR1X, una variante electrificada que se convierte en el Corvette más rápido y avanzado hasta el día de hoy.

Y es que este lanzamiento no solo suma potencia, también lo cambia en la cabina y en el apartado tecnología del modelo.

Corvette 2026 en México: versiones y potencia

El Chevrolet Corvette 2026 llega con 4 configuraciones:

  • Stingray Z51: motor V8 6.2 litros con 495 hp
  • Z06: motor V8 5.5 litros con 670 hp
  • ZR1: V8 biturbo con 1,064 hp
  • ZR1X: sistema híbrido con 1,250 hp
Fotos: Cortesía Chevrolet
Fotos: Cortesía Chevrolet

En el caso del ZR1X, combina un motor V8 biturbo con un sistema eléctrico en el eje delantero, lo que permite tracción integral electrificada sin necesidad de conectarse a la corriente. Además, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos.

Diseño exterior mantiene la esencia del Corvette

El Chevrolet Corvette 2026 conserva la arquitectura de motor central que define a esta generación. Sin embargo, las versiones más radicales integran paquetes aerodinámicos más agresivos.

Lee también

ZR1 y ZR1X incluyen elementos como alerones, deflectores y componentes en fibra de carbono que generan hasta 544 kg de carga aerodinámica.

Interior rediseñado y más enfocado al conductor

Uno de los cambios más importantes del Chevrolet Corvette 2026 está en el habitáculo. Ahora incorpora un diseño más limpio y funcional, con mayor enfoque en la ergonomía.

Fotos: Cortesía Chevrolet
Fotos: Cortesía Chevrolet

Integración 3 pantallas:

  • 14 pulgadas para el cuadro de instrumentos
  • 12.7 pulgadas en la pantalla central
  • 6.6 pulgadas como auxiliar táctil

Además, la consola central fue reorganizada para facilitar el acceso a los controles, incluyendo el selector de modos de manejo y la conectividad del sistema de infoentretenimiento.

Fotos: Cortesía Chevrolet
Fotos: Cortesía Chevrolet

Tecnología enfocada en desempeño

El nuevo Chevrolet Corvette 2026 suma herramientas para las versiones más radicales:

  • Performance Data Recorder con grabación en HD
  • Sistema Google integrado
  • Frenos carbocerámicos
  • Suspensión Magnetic Ride Control
  • Llantas de alto rendimiento

Precios del Corvette 2026 en México

El Chevrolet Corvette 2026 ya está disponible en México con los siguientes precios:

  • Stingray Z51 Coupé: $3,213,300
  • Stingray Z51 Performance: $3,512,700
  • Stingray Convertible: $3,617,700
  • Z06: $4,164,900
  • ZR1: $5,339,000
  • ZR1X: $5,719,000

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses