El Chevrolet Corvette 2026 ya está en México y lo hace con una actualización relevante en toda su gama. De entrada, integra por primera vez la versión ZR1X, una variante electrificada que se convierte en el Corvette más rápido y avanzado hasta el día de hoy.

Y es que este lanzamiento no solo suma potencia, también lo cambia en la cabina y en el apartado tecnología del modelo.

Corvette 2026 en México: versiones y potencia

El Chevrolet Corvette 2026 llega con 4 configuraciones:

Stingray Z51: motor V8 6.2 litros con 495 hp

Z06: motor V8 5.5 litros con 670 hp

ZR1: V8 biturbo con 1,064 hp

ZR1X: sistema híbrido con 1,250 hp

Fotos: Cortesía Chevrolet

En el caso del ZR1X, combina un motor V8 biturbo con un sistema eléctrico en el eje delantero, lo que permite tracción integral electrificada sin necesidad de conectarse a la corriente. Además, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos.

Diseño exterior mantiene la esencia del Corvette

El Chevrolet Corvette 2026 conserva la arquitectura de motor central que define a esta generación. Sin embargo, las versiones más radicales integran paquetes aerodinámicos más agresivos.

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ZR1 y ZR1X incluyen elementos como alerones, deflectores y componentes en fibra de carbono que generan hasta 544 kg de carga aerodinámica.

Interior rediseñado y más enfocado al conductor

Uno de los cambios más importantes del Chevrolet Corvette 2026 está en el habitáculo. Ahora incorpora un diseño más limpio y funcional, con mayor enfoque en la ergonomía.

Fotos: Cortesía Chevrolet

Integración 3 pantallas:

14 pulgadas para el cuadro de instrumentos

12.7 pulgadas en la pantalla central

6.6 pulgadas como auxiliar táctil

Además, la consola central fue reorganizada para facilitar el acceso a los controles, incluyendo el selector de modos de manejo y la conectividad del sistema de infoentretenimiento.

Fotos: Cortesía Chevrolet

Tecnología enfocada en desempeño

El nuevo Chevrolet Corvette 2026 suma herramientas para las versiones más radicales:

Performance Data Recorder con grabación en HD

Sistema Google integrado

Frenos carbocerámicos

Suspensión Magnetic Ride Control

Llantas de alto rendimiento

Precios del Corvette 2026 en México

El Chevrolet Corvette 2026 ya está disponible en México con los siguientes precios:

Stingray Z51 Coupé: $3,213,300

Stingray Z51 Performance: $3,512,700

Stingray Convertible: $3,617,700

Z06: $4,164,900

ZR1: $5,339,000

ZR1X: $5,719,000

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