El kilometraje de un automóvil es un indicador clave para comprender su nivel de uso, desgaste y estado general. Aunque no existe una cifra única que aplique a todos los vehículos, analizar cuántos recorre un auto por año permite evaluar si su utilización ha sido normal, excesiva o limitada.

Este dato resulta especialmente útil al momento de comprar o vender un vehículo, ya que influye en su valor, mantenimiento y vida útil esperada.

No todos los autos sufren el mismo desgaste anual por el tipo de recorrido que realizan. Foto: Freepik

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¿Qué kilometraje anual puede tener un auto en promedio?

De acuerdo con el blog de Kavak, el kilometraje anual de un auto puede variar por diversos factores, por ejemplo, la ciudad en la que se conduce.

En promedio, en ciudades grandes donde el tráfico es común y los desplazamientos son largos, un auto puede recorrer entre 15,000 y 20,000 kilómetros al año.

Mientras que en ciudades pequeñas, el kilometraje anual ronda los 10,000 kilómetros e incluso puede ser menor por la frecuencia de uso.

Precisamente, respecto a la frecuencia de circulación, un vehículo de uso cotidiano (ya sea para ir al trabajo o en viajes sencillos) puede recorrer entre 15,000 y 27,000 kilómetros por año.

En cambio, los vehículos de uso ocasional (que permanecen inmóviles por intervalos prolongados o sólo circulan en trayectos cortos) registran números inferiores al promedio.

Y, finalmente, este valor también depende de la edad del coche. De acuerdo con la aseguradora BBVA, si tiene 4 años de antigüedad y un total entre 60,000 a 108,000 kilómetros, el kilometraje se considera aceptable.

El kilometraje es un factor clave al comprar o vender un auto usado. Foto: Freepik

Datos clave sobre el kilometraje

Al momento de comprar o vender un auto, el kilometraje no lo es todo porque también importan factores como:

Mantenimiento (que se le hayan realizado los servicios a tiempo)

Tipo de manejo (si fue mayormente conducido por ciudad o carretera)

Estado general del motor y transmisión

Otro dato a considerar es que entre más kilómetros tenga un auto, con relación con su edad, mayores son las inversiones. Es probable que a futuro necesite reparaciones importantes.

Y, como lo mencionamos anteriormente, aunque el valor del kilometraje no es estándar para todos los coches, esta guía te puede servir para saber qué tipo de desgaste ha acumulado durante un año:

Menos de 8,000 km/año. Puede ser bueno para el desgaste, pero ojo: periodos largos sin uso también afectan batería, llantas y fluidos.

Entre 10,000 y 15,000 km/año. Este es el rango ideal para evaluar un auto usado.

Más de 20,000 km/año. Implica mayor desgaste en menos tiempo.

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