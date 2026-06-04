Han pasado más de 40 años desde que He-Man hizo su presentación con el público y aún sigue dando de qué hablar. Este fin de semana una nueva versión cinematográfica, ahora de acción viva, hace su aparición en la pantalla grande y siendo el primer super héroe en hacerlo en lo que resta del año.

Si usted forma parte de esa generación de niños que vio la serie original animada o bien, forma parte de los nuevos públicos que no sabe tanto del personaje, aquí damos 10 puntos que integran el filme y que ayudarán a verla de otra manera desde la butaca.

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- Al contrario de la versión animada, el Príncipe Adam vive entre humanos luego de tener que abandonar desde niño, a su amada Eternia. Cuando habla de una espada que lo convierte en el ser más poderoso del universo, todos se ríen. Pero un día lograr encontrar ese objeto y regresar a Eternia, sólo para descubrir que su tierra ha caído en decadencia en manos de Skeletor. - El protagonista es Nicolas Galitzini, conocido por la comedia romántica “Mi idea sobre ti”, teniendo como villano a Jared Leto, el temible Guason de “Batman”. Idris Elba y Camila Mendes completa el reparto. La dirección recae en Travis Knight, realizador de “Bumblebee” y “Kubo y la búsqueda samurai”. - Galitzini, el ahora He-Man, se sometió a cuatro meses de pesas para formar cuerpo y dada su elasticidad, se decidió que él mismo hiciera varias escenas de acción, con acrobacias incluidas En tanto Leto, ciertamente no aparece con su rostro, pero sus gestos y movimiento fueron capturados digitalmente para diseñar a la calavera. Luego trabajo ciertos tonos de voz para no ser lo mismo que otros actores que lo han interpretado. - Contrario a lo tradicional, "He-Man y los Amos del Universo" fue primero una línea de juguetes y posteriormente una producción audiovisual. A principios de los 80s la marca Mattel sacó las figuras de acción y meses después, en 1983, se estrenó la serie animada, la cual acabó de hacerse dos años después contabilizand0 130 episodios de media hora. - Ya hubo una versión live action de los personajes y que fue un fracaso en la taquilla en 1987. La cinta costó 22 millones de dólares y apenas recaudó 17 millones. Dolph Lundgren, el temible Drago de “Rocky IV”, fue el elegido para portar la armadura de He-Man, mientras que Frank Langella, quien había hecho a un pasable Drácula en una cinta homónima, fue Skeletor. - Pese a que dicha película no fue del agrado del público, dos personajes que aparecieron en ella, han sido “rescatados” para la nueva entrega. Se trata de Karg y Pigboy son dos de los monstruosos consejeros del Skeletor. Y hay una sorpresa: Lundgren tiene una cameo al lado de “Adam”, como un sabio levantador de pesas en un gimnasio. - El espíritu de Queen, presente en la música. Brian May, guitarrista de la famosa banda inglesa, colaboró en la elaboración del soundtrack. Y lo hizo con una guitarra que él mismo ha elaborado conocido como la Roja Especial. May ya sabía lo que es trabajar en cine, pues con Queen hizo el tema principal de la película ochentera “Flash Gordon”. - La catedral Wells en Somerset, Inglaterra, consagrada en 1239, fue una de las más grandes inspiraciones para diseñar al icónico Castillo de Grayscull. El diseño de producción corrió a cargo de Guy Hendrix Dyas, nominado en dos ocasiones al Oscar por “Inception” y “Passengers”. - Aunque sólo existe una Espada del Poder en el universo de He-Man, para el cine se debieron una veintena de ellas con distintas características: estaba la que porta el héroe, pero también otra para acercamientos de cámara; unas ligeras para moverlas con destreza y algunas más delgadas que otras para el ángulo a tomar. También existía una sumamente flexible para escenas de acción, como en una donde el personaje la trae en el cinto y rueda en una colina. - Hay varias versiones de He-Man hechas desde los 80s. “The new adventures de He-Man", de 1990, estaba ubicada en un mundo futurista; luego hubo otra con historias como el origen de Skeletor, transmitida entre 2002 y 2004; Netflix hizo la suya en 2021 llamada “Maestros del Universo: revelación” y, posteriormente, se realizó otra en computadora, en 2022.

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