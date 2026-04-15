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Cuando Jeep anuncia un nuevo modelo, lo primero que viene a la mente es un vehículo listo para cruzar lodo, ríos y cerros. Un verdadero todoterreno pensado para la aventura.
Y sí, esa idea sigue en pie. Pero el Jeep Grand Cherokee 2026 da un paso más allá con un cambio importante que esperamos hoy en día en SUV.
Nueva motorización del Jeep Grand Cherokee 2026: ahora híbrido
El Jeep Grand Cherokee ha sido históricamente uno de los referentes en el segmento SUV. De hecho, es reconocido como uno de los modelos que consolidaron este concepto a nivel global.
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Ahora, en su versión 2026, llega con una evolución que ya se veía venir: una motorización híbrida.
Este nuevo sistema combina:
- Un motor turbo de 1.6 litros
- Dos motores eléctricos
- Una batería de alto rendimiento
En conjunto, entrega:
- 210 caballos de fuerza
- 230 lb-pie de torque
- Hasta 800 km de autonomía
Además, este nuevo tren motriz se produce en México, en la planta de Stellantis Toluca.
Como era de esperarse, mantiene la esencia de la marca con tracción integral gracias al sistema Jeep Active Drive.
Interior del Jeep Grand Cherokee 2026: más tecnología y confort
Ahora ofrece dos configuraciones de color interior:
- Negro
- Blanco
El rediseño es evidente, especialmente en el apartado tecnológico:
- Pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas
- Pantalla cluster de 10.25 pulgadas
- Sistema de audio premium firmado por Alpine
- Asientos en piel napa calefactados y ventilados
- Mezcla de controles físicos y táctiles, algo que muchos usuarios siguen agradeciendo
Versiones y precios del Jeep Grand Cherokee 2026 en México
Para el mercado mexicano, Jeep ofrecerá dos versiones del Jeep Grand Cherokee 2026:
- Grand Cherokee Limited: 899,900 pesos
- Grand Cherokee Overland: 949,900 pesos
Un SUV que evoluciona sin perder su esencia
El Jeep Grand Cherokee 2026 demuestra que incluso los íconos pueden adaptarse. Mantiene su ADN todoterreno, pero ahora apuesta por la electrificación, mayor autonomía y un interior más tecnológico.
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