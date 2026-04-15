Cuando Jeep anuncia un nuevo modelo, lo primero que viene a la mente es un vehículo listo para cruzar lodo, ríos y cerros. Un verdadero todoterreno pensado para la aventura.

Y sí, esa idea sigue en pie. Pero el Jeep Grand Cherokee 2026 da un paso más allá con un cambio importante que esperamos hoy en día en SUV.

Foto Benito Martínez Gil

Nueva motorización del Jeep Grand Cherokee 2026: ahora híbrido

El Jeep Grand Cherokee ha sido históricamente uno de los referentes en el segmento SUV. De hecho, es reconocido como uno de los modelos que consolidaron este concepto a nivel global.

Lee también Qué autos sí pueden usar gasolina magna

Ahora, en su versión 2026, llega con una evolución que ya se veía venir: una motorización híbrida.

Este nuevo sistema combina:

Un motor turbo de 1.6 litros

Dos motores eléctricos

Una batería de alto rendimiento

En conjunto, entrega:

210 caballos de fuerza

230 lb-pie de torque

Hasta 800 km de autonomía

Además, este nuevo tren motriz se produce en México, en la planta de Stellantis Toluca.

Foto Benito Martínez Gil

Como era de esperarse, mantiene la esencia de la marca con tracción integral gracias al sistema Jeep Active Drive.

Interior del Jeep Grand Cherokee 2026: más tecnología y confort

Ahora ofrece dos configuraciones de color interior:

Negro

Blanco

El rediseño es evidente, especialmente en el apartado tecnológico:

Pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas

Pantalla cluster de 10.25 pulgadas

Sistema de audio premium firmado por Alpine

Asientos en piel napa calefactados y ventilados

Mezcla de controles físicos y táctiles, algo que muchos usuarios siguen agradeciendo

Foto Benito Martínez Gil

Versiones y precios del Jeep Grand Cherokee 2026 en México

Para el mercado mexicano, Jeep ofrecerá dos versiones del Jeep Grand Cherokee 2026:

Grand Cherokee Limited : 899,900 pesos

: 899,900 pesos Grand Cherokee Overland: 949,900 pesos

Foto Benito Martínez Gil

Un SUV que evoluciona sin perder su esencia

El Jeep Grand Cherokee 2026 demuestra que incluso los íconos pueden adaptarse. Mantiene su ADN todoterreno, pero ahora apuesta por la electrificación, mayor autonomía y un interior más tecnológico.

Leer también Cuánto cuesta el reemplacamiento 2026 en el Edomex

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters