Durante el torneo de tenis ATP Challenger Renault presentó un modelo llamado Boreal, que ya está confirmado para México y, de entrada, se presenta como una propuesta que busca competir en uno de los segmentos más peleados del mercado. Y es que el Renault Boreal apunta directo al segmento de los SUV compactos, donde el espacio, la tecnología y el consumo son factores a considerar para los compradores.

Sin embargo, este primer vistazo del Renault Boreal deja claro que la marca busca reinventar la fórmula que hoy pide el mercado mexicano con el mismo ADN francés aunque se fabrique en Brasil.

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Diseño y proporciones del Renault Boreal

El Renault Boreal se posiciona como un SUV del segmento C con una longitud de 4.56 metros. En términos de dimensiones, el Renault Boreal ofrece una distancia entre ejes de 2.70 metros, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento del espacio interior.

Además, el Renault Boreal cuenta con una altura libre al suelo de 213 mm. A esto se suman rines de hasta 19 pulgadas y opciones de carrocería bitono.

Foto: cortesía Renault

Motor y desempeño del Renault Boreal

En el apartado mecánico, el Renault Boreal integra un motor 1.3 litros turbo de cuatro cilindros. Este bloque entrega hasta 154 hp y un torque de aproximadamente 184 lb-pie.

La transmisión del Renault Boreal es automática de doble embrague de 6 velocidades, enviando la potencia al eje delantero. En este sentido, el Renault Boreal mantiene una configuración enfocada al uso urbano y carretera.

Espacio interior y capacidad del Renault Boreal

De entrada, ofrece 586 litros en la cajuela, cifra que puede ampliarse hasta 1,770 litros con los asientos abatidos.

En cabina, el Renault Boreal incorpora el sistema openR link, el cual por primera vez integra servicios de Google como Maps y Assistant.

Foto: cortesía Renault

Renault Boreal: primer vistazo en México

Este primer acercamiento al Renault Boreal deja ver el primer lanzamiento de su nueva reestructura de modelos que la marca francesa lo llama "r al cuadrado" que empezaremos a ver productos completamente nuevos de la marca con una propuesta distinta.

Foto: cortesía Renault

Hasta el momento, se han confirmado tres versiones, aunque aún no se conocen sus nombres oficiales. La única identificada es la variante tope de gama, denominada Iconic. En esta ocasión, el modelo no contará, por ahora, con una versión Alpine, y se estima que su precio ronde los 600 mil pesos mexicanos.

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