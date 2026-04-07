El Gobierno del Estado de México anunció el inicio del programa de reemplacamiento 2026, cuyo objetivo es actualizar el padrón vehicular para prevenir delitos, fortalecer la seguridad pública y brindar certeza jurídica y fiscal a los mexiquenses, además de permitir una mejor identificación de los autos en circulación.

Ante esto, muchos conductores se preguntan si están obligados a realizar el cambio de placas en el año en curso. Hoy en Autopistas resolvemos las dudas sobre el procedimiento.

La vigencia de las placas del Edomex está disponible en la tarjeta de circulación. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL

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¿Qué vehículos deben renovar sus placas este 2026?

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Finanzas del Edomex, en esta entidad las placas tienen una duración de 5 años a partir de la fecha de expedición.

En ese sentido, el actual programa de reemplacamiento va dirigido a los vehículos cuyas matrículas han vencido, ya sean:

Autos del servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2021.

Autos con placas de 2020 y años anteriores que no hayan realizado la renovación en 2025.

¡Ojo! Las placas que fueron expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservarán la vigencia que se indica la tarjeta de circulación.

Sin embagro, tienen la opción de realizar el trámite de renovación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento o de manera anticipada durante el periodo de reemplacamiento.

En caso de conducir con placas vencidas serás acreedor a una sanción. Foto: Secretaría de Finanzas Edomex

¿Cuáles son las fechas del reemplacamiento 2026?

¡Que no se te pase! El programa de reemplacamiento estará vigente del 1 de abril al 31 de agosto de 2026.

Otro dato a considerar es que el proceso se realizará de acuerdo al último dígito de las placas y al color del engomado, quedando el calendario de la siguiente manera:

Abril: terminación de las placas 1 y 2

Mayo: terminación de las placas 3 y 4

Junio: terminación de las placas 5 y 6

Julio: terminación de las placas 7 y 8

Agosto: terminación de las placas 9 y 0

¿Cuáles son los requisitos para renovar las placas en Edomex?

Si a tu auto le toca la renovación de placas, es necesario que agendes una cita en el portal https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp

Posteriormente, debes efectuar el pago y presentar los siguientes documentos en el Módulo Integral de Recaudación más cercano a ti:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia, pasaporte, cédula profesional, etcétera).

CURP.

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad (contrato de compraventa, endoso, responsiva o factura de vehículo usado).

Comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial, etcétera).

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas (constancia de extravío).

Si el propietario no realizará el trámite, se debe presentar el poder notarial e identificación del representante.

¿Cuál es el costo del reemplacamiento 2026?

El precio del reemplacamiento 2026 depende del tipo de vehículo:

Autos de uso particular: $1,161

de uso particular: $1,161 Motos: $864

Vehículos de carga: $2,425

Recuerda que el pago se hace directamente en el Portal de Servicios al Contribuyente; mientras que la entrega se puede hace presencial o a domicilio con un costo extra.

¿Qué consecuencias tiene no reemplacar?

En caso de conducir con placas vencidas, podrías hacerte acreedor a una sanción de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, $2,346.20.

Y eso no es todo, pues las autoridades también tienen la facultad de retirar las placas y enviar el vehículo al depósito.

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