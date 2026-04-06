¡Es oficial! Xpeng Motors, la marca de autos enfocada en la movilidad eléctrica inteligente, llega a México con el objetivo de posicionarse como una de las opciones más innovadoras en el sector automotriz. La empresa arranca operaciones el 6 de abril en tres puntos estratégicos del país: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

“México es un mercado estratégico para Xpeng tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. Nos comprometemos a ofrecer productos excepcionales y servicios sin complicaciones para construir una red de ventas y posventa fiable”, explicó Alex Tang, director del Centro de Desarrollo y Servicio Internacional de Xpeng.

El fabricante apuesta por la integración de sistemas avanzados de conducción asistida, sostenibilidad y tecnología basada en inteligencia artificial. Como muestra de ello Xpeng presentó los dos primeros modelos que se comercializarán en el país. Si quieres conocerlos, sigue leyendo.

La movilidad eléctrica es clave para el cuidado del medio ambiente. Foto: Freepik

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¿Cuáles son los dos primeros modelos que Xpeng presentó en México?

Actualmente, la innovación tecnológica y la sostenibilidad marcan tendencia en el sector automotriz. En este contexto, Xpeng presentó, como parte de su estrategia en México, dos SUVs eléctricas que cumplen con estas características: los modelos G6 y G9. Aquí te contamos lo que necesitas saber.

Xpeng G6

El modelo G6 alcanza una autonomía de hasta 520 km en una sola carga, además la versión AWD Performance permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 4.1 segundos y no te debes preocupar por esperar mucho tiempo, pues en solo 10 minutos puede cargarse del 20% al 80%.

Si hablamos del diseño, este auto cuenta con proporciones deportivas, faros LED automáticos con luces largas y cortas automáticas, encendido/apagado automático de luces LED, cristales laminados insonorizados (parabrisas / fila delantera) y cristales de privacidad (fila trasera / luneta trasera). Puedes elegir entre los colores: Arctic White, Graphite Gray, Black Edition (solo AWD Performance), Silver Frost y Midnight Black.

En cuanto al interior, el modelo G6 tiene una cabina inteligente pensada para la comodidad total de los usuarios. Entre los aspectos más destacados se encuentran el modo relajación y la función Xsleep, que permite convertir tu auto en un espacio de descanso, ajustando la iluminación, el clima y los asientos.

Además, en la cabina puedes encontrar 1 puerto USB Tipo-A, 3 puertos USB Tipo-C, Cielo forrado en microfibra con acabado ultrasuede, volante capacitivo en Microfibra, doble cargador inalámbrico con ventilación 50W, iluminación ambiental con 256 colores, un volante calefactable y un sistema envolvente de sonido XPENG XOPERA 2.0 con 16 bocinas.

Por otro lado, esta marca integra el famoso Xpilot Assist cual es un sistema avanzado de asistencia al conductor, el cual te puede ayudar a estacionarte, ir de reversa, cambiar de carril, entre otras acciones. Finalmente, cuenta con bolsas de aire, recordatorio de uso de cinturón de seguridad y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

El modelo G6 cuenta con un diseño deportivo. Foto: Xpeng Motors

Xpeng G9

El G9 es un modelo premium de la marca, el cual cuenta con un alto enfoque en la tecnología, comodidad y rendimiento. Por ello, la versión Long Range alcanza una autonomía de hasta 585 km, aceleración de 0 a 100 km/h en 4.2 segundos (AWD Performance) y una carga del 20% al 80% en solo 12minutos.

Cuenta con faros automáticos con luces diurnas LED (DRL), regulación automática de altura de los faros, rejilla frontal activa, limpiaparabrisas automático, retrovisores exteriores antideslumbrantes eléctricos con calefacción y un techo panorámico de cristal (con aislamiento térmico y protección UV).

Si buscas comodidad total, esta opción es ideal, pues los asientos traseros se pueden reclinar por completo y crean un espacio tipo lounge. Además, la cabina tiene iluminación ambiental, gancho trasero para ropa, doble cargador inalámbrico con ventilación 50W, toma de corriente interior (12V), 2 puertos USB Tipo-A y 2 Tipo-C.

Aquí el sistema de sonido es más sofisticado, pues cuenta con un sistema Dynaudio con tecnología Dolby Atmos, 20 bocinas, ampli­ficador Clase D de 2,250 W, tweeters delanteros motorizados, bocinas privadas para el conductor con 3 modos y altavoz exterior.

Al igual que el modelo G6, este auto también cuenta con el Xpilot Assist, e incluye cinturón de seguridad motorizado del conductor con pretensor (MSB), control de descenso de pendientes (HDC) y pantallas tanto de control como de entretenimiento.

El modelo G9 brinda comodidad premium. Foto: Xpeng México

¿Cuál es el precio de los modelos G6 y G9 en México?

¡Prepárate! Si piensas estrenar un auto eléctrico este 2026 y buscas una opción que cuente con buenas características de seguridad, confort premium y alto rendimiento, estos modelos son ideales. El Xpeng G6 tiene un precio de lista desde $799,900 pesos, mientras que el G9 puedes adquirirlo desde $1,099,900 pesos.

La llegada de esta marca a México amplía la oferta de autos eléctricos en el país; además representa el futuro de la movilidad con un enfoque en la inteligencia artificial y la sostenibilidad, lo cual puede redefinir el mercado.

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