Anteriormente, comprar una camioneta implicaba un gasto mayor a comparación de un auto sedán o hatchback. Por eso, muchas personas consideraban que este tipo de vehículos eran más exclusivos.

Sin embargo, el sector automotriz ha evolucionado y, actualmente, es posible encontrar diferentes modelos con precios similares a los de un coche compacto.

Pero más allá de su costo, las camionetas ofrecen diversas ventajas como mayor espacio y comodidad. Así que en Autopistas te presentamos 3 opciones económicas.

Antes de comprar una camioneta, compara precios, sistemas de seguridad y equipamiento. Foto: Freepik

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¿Qué camionetas puedes comprar por el mismo precio de un auto?

Jac Sei 2 Flex

Este es uno de los SUVs más baratos en el mercado mexicano, pues su precio va desde los $259,000, compitiendo en costo con las generaciones más recientes de los sedanes Nissan Versa, el Hyundai Grand i10 o el Chevrolet Aveo.

El Jac Sei 2 Flex cuenta con un motor 1.5 litros que alcanza una potencia de 103 caballos de fuerza, transmisión MT de 5 velocidades y un torque de 104 libras-pie.

Además, tiene Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) y sistema de Bluetooth integrado, que permite gestionar llamadas con manos libres para que el conductor se mantenga concentrado en el camino.

Jac Sei 2 Flex. Foto: Jac

Renault Kardian

El Renault Kardian es otra opción de SUV moderno y seguro, con un precio en lista de $380,500 que lo hace competir directamente con los sedanes Honda City o Kia K4.

Este vehículo cuenta con un motor de gasolina de 1.6 litros que alcanza los 113 caballos de fuerza, además de una transmisión manual de 5 velocidades, cámara trasera con ayudas visuales para estacionamiento, sensores traseros, asistente de arranque en pendiente (HSA) y bolsas de aire.

Renault Kardian. Foto: Renault

Volkswagen Tera

La versión Trendline del Volkswagen Tera cuesta $387,990, un precio similar al que tienen los sedanes Honda City, Toyota Yaris y Hyundai Accent.

Según el fabricante, integra un motor de 1.6 litros que alcanza 109 caballos de fuerza, transmisión manual 5, Control de Velocidad Crucero & Front Assist, 6 bolsas de aire, sensores de reversa, pantalla touch a color de 10", cuadro de instrumentos digital, así como faros, luces traseras y luces de día LED.

Volkswagen Tera. Foto: Volkswagen

¿Qué ventajas ofrece una camioneta o SUV?

De acuerdo con Volkswagen, un SUV (Sport Utility Vehicle) es un tipo de vehículo que combina la robustez de una camioneta con la comodidad de un auto, ofreciendo más espacio y versatilidad. Estas son sus principales ventajas:

Mayor seguridad: debido a su altura y apariencia, las SUVs ofrecen la sensación de seguridad para los conductores, además que suelen contar con sistemas avanzados de asistencia.

Todoterreno: este tipo de camionetas son ideales para caminos irregulares, por ejemplo, si transitas en vialidades con nieve o tierra.

Espacio: el diseño de las SUV garantiza más espacio, lo que representa una ventaja para familias numerosas y personas que necesitan transportar grandes cargas.

Recuerda que comprar un vehículo depende totalmente de tus necesidades como conductor; si requieres mayor espacio y atravesar caminos complicados, una camioneta es la mejor alternativa para ti.

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