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Anteriormente, comprar una camioneta implicaba un gasto mayor a comparación de un auto sedán o hatchback. Por eso, muchas personas consideraban que este tipo de vehículos eran más exclusivos.
Sin embargo, el sector automotriz ha evolucionado y, actualmente, es posible encontrar diferentes modelos con precios similares a los de un coche compacto.
Pero más allá de su costo, las camionetas ofrecen diversas ventajas como mayor espacio y comodidad. Así que en Autopistas te presentamos 3 opciones económicas.
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¿Qué camionetas puedes comprar por el mismo precio de un auto?
Jac Sei 2 Flex
Este es uno de los SUVs más baratos en el mercado mexicano, pues su precio va desde los $259,000, compitiendo en costo con las generaciones más recientes de los sedanes Nissan Versa, el Hyundai Grand i10 o el Chevrolet Aveo.
El Jac Sei 2 Flex cuenta con un motor 1.5 litros que alcanza una potencia de 103 caballos de fuerza, transmisión MT de 5 velocidades y un torque de 104 libras-pie.
Además, tiene Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) y sistema de Bluetooth integrado, que permite gestionar llamadas con manos libres para que el conductor se mantenga concentrado en el camino.
Renault Kardian
El Renault Kardian es otra opción de SUV moderno y seguro, con un precio en lista de $380,500 que lo hace competir directamente con los sedanes Honda City o Kia K4.
Este vehículo cuenta con un motor de gasolina de 1.6 litros que alcanza los 113 caballos de fuerza, además de una transmisión manual de 5 velocidades, cámara trasera con ayudas visuales para estacionamiento, sensores traseros, asistente de arranque en pendiente (HSA) y bolsas de aire.
Volkswagen Tera
La versión Trendline del Volkswagen Tera cuesta $387,990, un precio similar al que tienen los sedanes Honda City, Toyota Yaris y Hyundai Accent.
Según el fabricante, integra un motor de 1.6 litros que alcanza 109 caballos de fuerza, transmisión manual 5, Control de Velocidad Crucero & Front Assist, 6 bolsas de aire, sensores de reversa, pantalla touch a color de 10", cuadro de instrumentos digital, así como faros, luces traseras y luces de día LED.
¿Qué ventajas ofrece una camioneta o SUV?
De acuerdo con Volkswagen, un SUV (Sport Utility Vehicle) es un tipo de vehículo que combina la robustez de una camioneta con la comodidad de un auto, ofreciendo más espacio y versatilidad. Estas son sus principales ventajas:
- Mayor seguridad: debido a su altura y apariencia, las SUVs ofrecen la sensación de seguridad para los conductores, además que suelen contar con sistemas avanzados de asistencia.
- Todoterreno: este tipo de camionetas son ideales para caminos irregulares, por ejemplo, si transitas en vialidades con nieve o tierra.
- Espacio: el diseño de las SUV garantiza más espacio, lo que representa una ventaja para familias numerosas y personas que necesitan transportar grandes cargas.
Recuerda que comprar un vehículo depende totalmente de tus necesidades como conductor; si requieres mayor espacio y atravesar caminos complicados, una camioneta es la mejor alternativa para ti.
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