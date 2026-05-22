La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó la disminución del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.6% a tasa trimestral y en términos reales, durante el primer trimestre de 2026.

“Aumentó el PIB más de lo que esperaban, es poco, pero aumentó y disminuyó la inflación. Y entre otras cosas, tiene que ver con las actividades que hemos estado haciendo, no es nada más que el mercado hizo que disminuyera la inflación. A diferencia del pasado, en el pasado había inflación”, aseguró la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este viernes 22 de mayo, la Jefa del Ejecutivo precisó que aumentar las tasas de interés del Banco de México (Banxico) es una medida que ponía freno a la economía. Por lo que en la actualidad, opta por bajar las tasas de interés, mientras que el gobierno federal busca establecer acuerdos con el sector privado.

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“Nosotros trabajamos con los gasolineros para bajar el precio de los combustibles, los incentivos para que no subieran los precios de los combustibles, a pesar del aumento en el petróleo, fortalecimos el PACIC, de hecho se va a firmar una nueva ronda del PACIC en esta semana que viene. Y ha estado trabajando mucho Columba con las centrales de abasto para disminuir el precio del jitomate, que no haya especulación”, mencionó.

En Palacio Nacional, la mandataria destacó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), los acuerdos entre la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, con productores y comerciantes para controlar precios de la canasta básica.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante la primera quincena de mayo se desaceleró la inflación en México al ubicarse en 4.11%, por lo que Sheinbaum Pardo expresó: “Puede ser que no haya suficiente jitomate y que por eso aumentaron los precios, pero que no hay especulación con ese precio. Entonces, ha estado trabajando mucho con la centrales de abasto y el resultado es hasta el 4.11%, vamos bien”.

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