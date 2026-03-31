Con la llegada de Semana Santa 2026, las familias aprovechan para salir de la rutina y disfrutar actividades juntos, como las que la Ciudad de México en sus museos, galerías, parques, etcétera. Y una manera segura de movilizarse es en auto, ya sea que vivan en la capital o cerca de ella.

Debido a que no siempre hay estacionamiento, ciertos automovilistas suelen dejar sus vehículos en los polígonos con parquímetros. Sin embagro, primero deben revisar el horario en el que van a funcionar, por ejemplo, durante el Viernes y Jueves santo.

En caso de no pagar el parquímetro se colocará un candado inmovilizador. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

Leer también Infiniti presenta su nuevo auto deportivo de lujo: el QX65 2027

¿Cómo funcionan los parquímetros en Jueves y Viernes Santo?

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Movilidad, el sistema ecoParq no cobra los domingos ni los días feriados, es decir, los enmarcados dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y tanto el Jueves como el Viernes Santo no están dentro de ese calendario.

Lo anterior quiere decir que, si vas a salir de vacaciones con tu familia, deberás pagar la tarifa correspondiente; o de lo contrario, podrías llevarte una multa.

¿Cuáles son los horarios de los parquímetros en Semana Santa?

Dado que Semana Santa no es de asueto, los parquímetros seguirán funcionando en su horario regular:

En las colonias Benito Juárez Norte y Sur, Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida: de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

En Polanco (zona delimitada por Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma): en horario regular y extendido de miércoles a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

En la Roma e Hipódromo: de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas; mientras que el horario extendido es de jueves a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

¿Cuánto cuesta el parquímetro de CDMX estas vacaciones?

La tarifa del sistema ecoParq es de $3.40 por cada 15 minutos, es decir $13.60 por una hora. Es posible pagar con efectivo, con la tarjeta "Mueve Ciudad" o con las aplicaciones Blinkay y Parkum.

Recuerda que el comprobante del parquímetro siempre debe estar en un lugar visible del vehículo, por ejemplo, en el parabrisas frente al asiento del conductor o del copiloto.

El parquímetro también opera con horario extendido en ciertos polígonos. Foto: Sistema de Parquímetros CDMX

¿Qué pasa si no se paga el parquímetro?

Además del candado inmovilizador, la multa por pago vencido o falta de pago en el parquímetro de CDMX puede ser de 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en su conversión va de los $586.55 a los $1,173.10.

Leer también Estas son las entidades y marcas con más autos robados

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters