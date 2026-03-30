En los últimos días ha sido tendencia que sube el precio del petróleo y, con ello, también el precio de la gasolina en México. Esto ha llevado a que muchos conductores se cuestionen: ¿qué tipo de gasolina debe usar mi auto?

Aunque al momento de recibir tu vehículo seguramente te explicaron este y otros aspectos básicos, la emoción de estrenarlo puede hacer que olvides detalles importantes. La buena noticia es que todos los autos cuentan con formas sencillas de identificar el tipo de gasolina correcta.

Tipos de gasolina en México: Magna vs Premium

En México existen dos tipos principales de gasolina, diferenciadas por su nivel de octanaje:

Gasolina Magna (verde): 87 octanos

87 octanos Gasolina Premium (roja): 92 octanos

Esta diferencia no es solo de color o precio. El octanaje de la gasolina es clave para el correcto funcionamiento del motor.

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¿Qué es el octanaje y por qué importa?

El octanaje indica la cantidad de presión que soporta la gasolina antes de generar la combustión.

Esto es fundamental porque cada motor está diseñado para que el ciclo de combustión ocurra en un punto específico. Usar el combustible adecuado asegura que el motor funcione como fue diseñado.

Si utilizas el tipo de gasolina incorrecto, pueden presentarse problemas como:

Detonaciones fuera de tiempo

Pérdida de eficiencia

Desgaste prematuro de componentes

¿Cómo saber qué gasolina usa tu auto?

La forma más sencilla de saberlo es revisar la tapa del tanque. En su interior encontrarás una etiqueta que indica el tipo de combustible recomendado.

Si ves 87 RON , debes usar gasolina Magna

, debes usar Si indica 92 RON o más, debes usar gasolina Premium

Las siglas RON (Research Octane Number) son el estándar utilizado en México para medir el octanaje.

Motores turbo vs aspirados: una pista clave

Otra forma de identificar el combustible adecuado es por el tipo de motor:

Motores turbo o de alta compresión: requieren gasolina Premium

requieren gasolina Premium Motores aspirados: generalmente funcionan con gasolina Magna

Esto se debe a que los motores más exigentes necesitan un mayor octanaje para evitar fallas en la combustión.

¿Usar gasolina Premium mejora el rendimiento?

Existe la creencia de que usar gasolina Premium hará que tu auto sea más potente o eficiente, pero no es así.

El tipo de gasolina no depende de qué tan nuevo o viejo sea tu vehículo, ni incrementa su potencia por sí mismo. Su función principal es proteger el motor y mantener su desempeño óptimo.

Usar el combustible correcto, junto con un buen mantenimiento, es lo que realmente ayudará a prolongar la vida útil de tu auto.

Usa la gasolina correcta y evita problemas

Ante el aumento en el precio de la gasolina, es normal querer ahorrar. Sin embargo, elegir el combustible incorrecto puede salir mucho más caro a largo plazo.

Antes de cargar, revisa las especificaciones de tu auto y asegúrate de usar la gasolina adecuada. Es una decisión simple que puede marcar una gran diferencia en el rendimiento y durabilidad de tu vehículo.

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