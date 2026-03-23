A través de un comunicado oficial, Nissan sorprendió a los aficionados de los autos al anunciar la más reciente actualización del icónico modelo Z NISMO. Dicha renovación está encabezada por la introducción de un elemento muy esperado por el público, una transmisión manual de seis velocidades y frenos derivados de GT-R de la más alta calidad, además, se reveló que cuenta con 420 caballos de fuerza.

"Hemos escuchado todo lo que los fanáticos y propietarios del Nissan Z han estado pidiendo, y estamos respondiendo al llamado con la versión más emocionante y centrada en el conductor del Z de séptima generación hasta el momento", explicó Marco Fioravanti, vicepresidente de planificación de productos de Nissan EE. UU. y Canadá.

Este auto hará su debut en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, que se celebrará del 3 al 12 de abril de 2026. ¿Quieres conocer las nuevas mejoras de manejo que implementó la empresa japonesa? En Autopistas te contamos todos los detalles de la nueva propuesta de Nissan.

Nissan integró nuevas mejoras dinámicas y de conducción en el modelo Z NISMO, Foto: Nissan

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¿Qué cambios tiene el diseño del modelo Z?

Las versiones Z Sport y Performance contarán con un parachoques delantero y una parrilla rediseñados para 2027, inspirados en los autos deportivos clásicos de Nissan. Asimismo, el Z Performance presenta sus ruedas de 19 pulgadas con radios negros y una llanta con acabado mecanizado.

Como opción adicional, los conductores del Nissan Z 2027 podrán elegir la nueva pintura metálica Shinkai Green Pearl, combinada exclusivamente con un techo Super Black, dicho color, toma inspiración del verde que se encuentra en el clásico deportivo Nissan Z de la generación S30.

En cuanto al interior, ofrece una nueva opción de tapicería interior color canela, que cubre las superficies de los asientos, los paneles inferiores de las puertas, la consola central y el tablero, además tiene un nuevo cargador de dispositivo inalámbrico.

Por otro lado, la carga inalámbrica Qi2, que está disponible en Z Performance y NISMO cuenta con un ventilador de enfriamiento para ayudar a administrar el calor del dispositivo y alineación magnética para mantener los dispositivos compatibles en una posición óptima.

Además de la transmisión manual, Nissan agregará frenos derivados de GT-R. Foto: Nissan

¿Cómo es la transmisión manual del Z NISMO?

¡Nissan escuchó a los fans! Ante la alta demanda de los clientes, el fabricante japonés incorporó una transmisión manual de seis velocidades al nuevo Z 2027, la cual está mejorada por la división interna de alto rendimiento de la marca (Nissan Motorsport), al igual que su motor, suspensión, sistema de frenos y carrocería.

Esta transmisión fue diseñada para el grado NISMO y cuenta con un mejor embrague en comparación con las versiones Z Sport y Performance. Además, Nissan recalca que la nueva relación de la palanca de cambios ofrece recorridos más cortos, rápidos y con una sensación sólida.

Este auto ofrece una aceleración satisfactoria y potente para los conductores, para ello, el ajuste manual específico para la transmisión del motor V6 biturbo de 3.0 litros adapta el control del acelerador y del tiempo de encendido, lo que genera una respuesta más nítida, agresiva y una entrega de torque más sostenida

Por otro lado, los sistemas de mejora activa del sonido y cancelación activa de ruido del auto se reajustaron para la transmisión manual, y la tecnología amplifica drásticamente los tonos de admisión y escape en el modo Sport.

Esta transmisión cuenta con un mejor embrague en comparación con las versiones Z Sport y Performance. Foto: Nissan

¿Qué otras mejoras podemos esperar del Nissan Z NISMO 2027?

Además de la nueva transmisión manual, Nissan implementó mejoras dinámicas al modelo Z NISMO, las cuáles ofrecen un rendimiento más capaz y una conducción sin igual para todos sus clientes. Estas son algunos de los cambios más importantes:

Sus frenos delanteros ahora utilizan un rotor de freno de hierro y aluminio de dos piezas derivado del legendario Nissan GT‑R.

Sus canales de enfriamiento mejorados reducen drásticamente las temperaturas de las pastillas de freno durante el uso en la pista, mientras que su construcción liviana ahorra un total de 19 libras (8.61 kg).

La suspensión de Z NISMO ha sido reajustada para tener en cuenta esta reducción en el peso de la parte delantera.

Las revisiones de la cremallera de dirección han reducido la fricción interna en un 20% para lograr una sensación de curva más fluida.

Todos los modelos Nissan Z 2027 tienen un nuevo diseño de tanque de combustible que ayuda a mantener sus niveles alrededor de la bomba durante las curvas de alta gravedad.

Finalmente, la línea Nissan Z 2027, que incluye el modelo Z NISMO, llegará a los concesionarios en el verano de 2026, según lo previsto. En cuanto a los precios, la marca los anunciará más cerca de la fecha de lanzamiento.

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