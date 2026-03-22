En la Ciudad de México, miles de autos con placas foráneas circulan a diario; aunque estos vehículos se encuentren registrados en distintas entidades del país, también pueden recibir multas en la capital.

Por lo anterior, es importante revisar si tienen sanciones pendientes para evitarse mayores complicaciones de circulación. En Autopistas compartimos el paso a paso para verificarlo.

Los autos con placas foráneas son los registrados en otras entidades del país. Foto: Unsplash

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¿Cómo saber si tengo multas en CDMX con placas foráneas?

Para saber si un auto con placas foráneas cuenta con alguna multa en la Ciudad de México, primero es necesario acceder a la página oficial de la Secretaría de Finanzas, disponible en https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/servicios, y luego realizar lo siguiente:

Entrar al apartado “Servicios”.

Seleccionar “Consulta de Pagos y Adeudos”.

Ir a “Adeudos Infracciones”.

Colocar el número de placa y captcha que aparece en el sitio.

Al seguir estas indicaciones, la página web mostrará los adeudos de infracciones y multas, mismas que se necesitan cubrir para no obstaculizar otros trámites vehiculares.

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también tienen la facultad de retirar las placas de autos foráneos. Foto: Freepik

¿Cómo pagar las multas de tu auto foráneo?

Para cubrir los adeudos de vehículos foráneos, se debe ingresar al portal de la Tesorería CDMX. Aquí es posible realizar el pago en línea o generar la línea de captura para efectuarlo en el banco y otros establecimientos comerciales autorizados.

Si tienes un auto de este tipo y cuentas con multas pendientes, haz esto:

Entra al sitio Tesorería CDMX con tu Llave CDMX, disponible en https://infracciones.cdmx.gob.mx/.

Consulta tus multas con tu número de placa.

Selecciona la infracción que vas a pagar.

Paga con tarjeta de crédito o débito.

Descarga tu comprobante.

En caso de que quieras pagar presencialmente, en el paso cuatro deberás generar tu línea de captura y acudir a los establecimientos avalados, e incluso en los Kioscos de la Tesorería.

Recuerda que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX también están autorizados para retirar las placas de los autos foráneos que cometan infracciones de tránsito. Así que conduce con precaución y regulariza tus pagos.

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