¿Alguna vez se ha calentado tu auto mientras conduces? Esta es una situación que todos los conductores han vivido al menos una vez en su vida. Y aunque es desafortunada, también puede prevenirse con pequeños hábitos.

Si quieres saber qué sí y qué no hacer, en Autopistas te lo explicamos para evitar daños mayores en tu vehículo.

Las altas temperaturas también puede afectar la pintura del auto. Foto: Freepik

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¿Por qué se calienta el auto?

De acuerdo con la empresa de aceites y aditivos Bardahl, existen múltiples razones por las que un auto se puede calentar y muchas veces hay señales que advierten este problema:

El nivel del anticongelante no es el adecuado.

El termostato no está abriendo y cerrando conforme la temperatura del motor incrementa.

La banda de la bomba de agua está suelta, "patinando" o rota.

El sistema de enfriamiento tiene una fuga de anticongelante.

La bomba de agua no funciona de manera adecuada.

Asimismo, puedes darte cuenta que el motor se está calentando a través del indicador en el tablero. Si es de tipo reloj, la aguja debe mantenerse siempre a la mitad o cerca de ella.

Pero cuando sube más de tres cuartas partes, indica una posible falla y es cuestión de tiempo para que se encienda el testigo.

No abras el cofre del auto antes de que se enfríe. Foto: Freepik

¿Qué no hacer cuando se calienta tu auto?

Si alguna vez te encuentras en esta situación mientras conduces, es importante mantener la calma. De acuerdo con la empresa Kavak, lo que no debes hacer cando el motor alcanza altas temperaturas es:

No frenar de golpe ni seguir conduciendo: procura que no te ganen los nervios; reduce la velocidad y encuentra un lugar seguro para estacionarte. Si continuas manejando podrías provocar graves daños al motor.

No abras el cofre inmediatamente: de lo contrario, puedes sufrir quemaduras o lesiones por el vapor caliente y el humo acumulado en el interior. Mejor espera a que el indicador de temperatura del motor se apague.

No añadas refrigerante antes de que el motor se enfríe: el motor tiene que enfriarse antes de comprobar los niveles del refrigerante o ponerle más. Y es que mientras conduces, este líquido aumenta de temperatura y presión.

Por otra parte, la empresa Bardahl señala que algunas personas intentan rociar agua al radiador el objetivo de bajar rápidamente la temperatura. Sin embargo, esto no es recomendable.

¿La razón? El cambio abrupto de temperaturas puede dañar los componentes del motor.

¿Qué sí hacer cuando se calienta tu auto?

Estas son algunas acciones que sí debes seguir cuando tu auto se calienta y no estás cerca de algún taller que te auxilie:

Apaga el aire acondicionado.

Enciende la calefacción al máximo.

Si es posible detente en el camino y espera a que la temperatura disminuya.

Cuando se haya enfriado, abre el cofre para que el aire caliente salga.

Revisa los niveles de refrigerante.

Finalmente, aunque la temperatura se regule, es importante darle mantenimiento al auto y llevarlo con un mecánico para que lo revise. Así podrás evitar accidentes en el futuro.

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