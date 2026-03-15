La llanta de refacción es uno de los elementos de seguridad más importantes para los autos y otros vehículos motorizados, ya que su función es sustituir temporalmente un neumático dañado en caso de que sufra cualquier ponchadura, evitando que los conductores queden varados en el camino.

Por ello, es fundamental llevar esta refacción en tu auto, especialmente si planeas viajar por carretera; en caso de no contar con ella, las autoridades puedes sancionarte. En Autopistas te contamos de cuánto es la multa.

Las autoridades te pueden multar si no traes tu llanta de refacción. Foto: Freepik

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¿De cuanto es la multa por no traer llanta de refacción en la CDMX?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que, los conductores de vehículos deben cerciorarse de que sus unidades cuenten con diferentes elementos de seguridad, de acuerdo a su naturaleza, entre ellos la llanta de refacción.

En este sentido, el artículo 40, fracción II, inciso I del reglamento señala que los vehículos motorizados deben contar con: “…neumático de refacción y la herramienta adecuada para el cambio o reparación de la misma; o en su caso, neumáticos que permitan la circulación sin presión o el sistema auxiliar que permita rodar con seguridad, con un neumático ponchado”.

En caso de incumplir con las obligaciones de este artículo, el conductor podrá ser sancionado con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Considerando que su valor en 2026 es de $117.31 pesos, la multa rondaría entre $586.55 y $1,173.10 pesos.

Es fundamental tener tus llantas en perfecto estado. Foto: Freepik

¿Cómo cambiar la llanta de refacción?

Aprender a cambiar una llanta puede salvarte de muchas complicaciones, especialmente si sufres una ponchadura, por ello, te compartimos una guía básica de cómo hacerlo para que continúes tu camino de forma segura hasta llegar a un taller. De acuerdo con la compañía de transporte DiDi, estos son los pasos que debes seguir:

Ubica tu auto en un lugar seguro. Estaciónate en un área plana, alejada del tráfico.

Coloca el freno de mano y las señales de emergencia. Esto es vital para tu seguridad.

Busca la llanta de repuesto y el gato. Con estos elementos, podrás realizar el cambio.

Afloja las tuercas antes de levantar el auto, pero no las quites completamente.

Levanta el auto con el gato hasta que la llanta desinflada esté a unos centímetros del suelo.

con el gato hasta que la llanta desinflada esté a unos centímetros del suelo. Quita las tuercas y retira la llanta dañada. Ahora podrás colocar la llanta de refacción.

Ajusta las tuercas a mano y baja el auto, después apriétalas nuevamente con la llave.

Recuerda que siempre debes llevar tu llanta de refacción en perfecto estado y las herramientas adecuadas para hacer el cambio en caso de alguna emergencia.

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