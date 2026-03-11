Más Información

Contingencia Ambiental en CDMX; estas son las medidas clave para proteger tu salud ante la mala calidad del aire

Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes son los beneficiarios de HOY, 11 de marzo?; consulta aquí

IQOS ILUMA i apuesta por mayor control y personalización en dispositivos sin combustión

¿Cuáles son las 3 plagas más comunes de las que debes cuidarte en temporada de calor?; descubre cómo evitarlas

Series Netflix: ¿cuántos capítulos tiene One Piece temporada 2?; esta es la duración de cada uno

En San Luis Potosí se abrió una nueva convocatoria para aprender a manejar con formación vial. El programa se llama “Jóvenes al Volante”, impulsado por el Gobierno estatal a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), busca preparar a las próximas generación de conductores con conocimientos básicos de seguridad y responsabilidad al volante. Y no solo eso la iniciativa también está acompañada de licencias de conducir permanentes y placas gratuitas en la entidad.

Y es que el estado ha apostado por facilitar trámites vehiculares, como es el curso de manejo para jóvenes que buscan aprender a conducir antes de tramitar su licencia o comenzar a manejar de forma regular.

Curso de manejo “Jóvenes al Volante”: requisitos e inscripciones

El Instituto Potosino de la Juventud abrió las inscripciones para el curso “Jóvenes al Volante”, dirigido a personas de 15 a 29 años interesadas en aprender a conducir con bases de educación vial.

  • Las inscripciones se realizarán del 9 al 13 de marzo en las oficinas del Inpojuve, con cupo limitado. Para registrarse se debe presentar:
  • CURP
  • INE del padre, madre o tutor en caso de menores de edad

Antes de iniciar las prácticas, los participantes deberán completar el Curso Obligatorio de Educación Vial.

El calendario del programa contempla:

  • Curso de educación vial: 30 y 31 de marzo
  • Inicio del curso de manejo (modalidad semanal): 30 de marzo
  • Modalidad sabatina: a partir del 11 de abril durante cuatro sábados consecutivos.

La capacitación incluye clases teóricas y prácticas, además de una cuota de recuperación de aproximadamente 665 pesos, que cubre el proceso de formación previo al trámite de licencia

Licencias permanentes y placas gratis en San Luis Potosí

Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de San Luis Potosí implementó programas de licencias de conducir permanentes y placas gratuitas, coordinados por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

El objetivo del programa es apoyar la economía familiar y al mismo tiempo actualizar el padrón vehicular del estado, lo que forma parte de la estrategia de seguridad pública y control administrativo del parque vehicular…

Trámites vehiculares más simples y digitales

Como complemento a estos programas, el gobierno estatal también ha impulsado la digitalización de trámites vehiculares. Algunos pagos y consultas pueden realizarse mediante plataformas electrónicas oficiales o en bancos autorizados, con el objetivo de evitar filas y agilizar procesos.

Cultura vial y acceso a documentos gratuitos

Con programas como “Jóvenes al Volante”, licencias permanentes sin costo y placas gratuitas, se busca ampliar el acceso a documentos vehiculares y promover una conducción más responsable entre los nuevos automovilistas.

Estas acciones, de acuerdo con autoridades estatales, permanecerán vigentes durante el sexenio con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar que más ciudadanos obtengan su documentación de manera gratuita.

