En San Luis Potosí se abrió una nueva convocatoria para aprender a manejar con formación vial. El programa se llama “Jóvenes al Volante”, impulsado por el Gobierno estatal a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), busca preparar a las próximas generación de conductores con conocimientos básicos de seguridad y responsabilidad al volante. Y no solo eso la iniciativa también está acompañada de licencias de conducir permanentes y placas gratuitas en la entidad.

Y es que el estado ha apostado por facilitar trámites vehiculares, como es el curso de manejo para jóvenes que buscan aprender a conducir antes de tramitar su licencia o comenzar a manejar de forma regular.

Curso de manejo “Jóvenes al Volante”: requisitos e inscripciones

El Instituto Potosino de la Juventud abrió las inscripciones para el curso “Jóvenes al Volante”, dirigido a personas de 15 a 29 años interesadas en aprender a conducir con bases de educación vial.

Las inscripciones se realizarán del 9 al 13 de marzo en las oficinas del Inpojuve, con cupo limitado. Para registrarse se debe presentar:

en las oficinas del Inpojuve, con cupo limitado. Para registrarse se debe presentar: CURP

INE del padre, madre o tutor en caso de menores de edad

Leer tambiénSi caes en un bache haz esto para que el gobierno pague el daño

Antes de iniciar las prácticas, los participantes deberán completar el Curso Obligatorio de Educación Vial.

El calendario del programa contempla:

Curso de educación vial: 30 y 31 de marzo

30 y 31 de marzo Inicio del curso de manejo (modalidad semanal): 30 de marzo

30 de marzo Modalidad sabatina: a partir del 11 de abril durante cuatro sábados consecutivos.

La capacitación incluye clases teóricas y prácticas, además de una cuota de recuperación de aproximadamente 665 pesos, que cubre el proceso de formación previo al trámite de licencia

Licencias permanentes y placas gratis en San Luis Potosí

Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de San Luis Potosí implementó programas de licencias de conducir permanentes y placas gratuitas, coordinados por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

El objetivo del programa es apoyar la economía familiar y al mismo tiempo actualizar el padrón vehicular del estado, lo que forma parte de la estrategia de seguridad pública y control administrativo del parque vehicular…

Trámites vehiculares más simples y digitales

Como complemento a estos programas, el gobierno estatal también ha impulsado la digitalización de trámites vehiculares. Algunos pagos y consultas pueden realizarse mediante plataformas electrónicas oficiales o en bancos autorizados, con el objetivo de evitar filas y agilizar procesos.

Cultura vial y acceso a documentos gratuitos

Con programas como “Jóvenes al Volante”, licencias permanentes sin costo y placas gratuitas, se busca ampliar el acceso a documentos vehiculares y promover una conducción más responsable entre los nuevos automovilistas.

Estas acciones, de acuerdo con autoridades estatales, permanecerán vigentes durante el sexenio con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar que más ciudadanos obtengan su documentación de manera gratuita.

Leer también Qué autos no circulan el puente del 16 de marzo en la CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters