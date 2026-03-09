El programa ambiental Hoy No Circula tiene como objetivo establecer medidas de circulación vehicular para controlar la emisión de contaminantes provenientes de autos que transitan en la Ciudad de México. Este programa es obligatorio y debes respetarlo según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Por ello, miles de conductores se preguntan qué autos no circularán durante el puente del 16 de marzo, ya que es una fecha que muchas personas aprovecharán para salir de la ciudad y descansar. Si quieres conocer todos los detalles, sigue leyendo.

El programa Hoy No Circula es obligatorio y se lleva a cabo conforme al calendario de la Sedema. Foto: Alma Rodríguez/EL UNIVERSAL

¿Qué autos no circulan el 16 de marzo en la CDMX?

¡La CDMX descansa! De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el tercer lunes de marzo se establece como día de descanso obligatorio en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 del mes en curso; por ello, en 2026, el feriado se recorrió al lunes 16.

En este contexto, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer en su calendario oficial qué autos descansarán durante este puente; cabe destacar que las restricciones se determinan según el último digito de tu placa, así como el color del engomado. Estos son los vehículos que deberán suspender su circulación:

Vehículos con engomado amarillo y terminación de placa de circulación 5 o 6.

Recuerda que, los conductores que no cumplan con las disposiciones del programa Hoy No Circula, serán acreedores a una multa por parte de las autoridades competentes.

El programa Hoy No Circula tiene como objetivo reducir la emisiones contaminantes de los autos. Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX

¿Qué vehículos están exentos al programa Hoy No Circula?

El portal oficial de la Sedema indica que hay varios vehículos que se encuentran exentos de las restricciones del programa Hoy no Circula. A continuación, te presentamos la lista:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”.

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Además, el Reglamento de Tránsito de la CDMX añade que, los vehículos de emergencia, así como los de transporte escolar y vehículos funerarios también quedan exentos al programa, por lo tanto, podrán circular con regularidad.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Asimismo, indica que los conductores que incumplan con lo establecido en el artículo serán sancionados con una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de $2,346.20 a $3,519.30 pesos.

Recuerda que el programa Hoy No Circula tiene como objetivo principal reducir y prevenir las emisiones de contaminantes nocivas, por ello, es importante que cumplas con las disposiciones establecidas por las autoridades.

