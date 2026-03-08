La tecnología ha transformado la manera en que interactuamos con nuestros dispositivos, y también está cambiando la manera en que controlamos el auto.

Gracias a las funciones integradas en iPhone y su compatibilidad con sistemas digitales para vehículos, hoy es posible abrir, cerrar e incluso encender un vehículo sin necesidad de una llave física.

A través de la integración con la app Wallet y la tecnología inalámbrica del teléfono, Apple ha desarrollado una solución que permite utilizar una llave digital. Si quieres saber cómo funciona, sigue leyendo.

¿Qué es Apple Car Key?

Apple Car Key es una función integrada en iPhone que permite convertir el celular en una llave digital para automóviles compatibles, misma que se almacena en la app Wallet, de manera similar a una tarjeta bancaria o un pase digital.

Una vez configurada con el vehículo compatible, el usuario puede usar su iPhone para abrir, cerrar o arrancar el auto. Pero, ¿cómo es posible? Pues utiliza tecnología NFC o acceso pasivo, lo que permite interactuar con el vehículo acercando el teléfono a la manija de la puerta o simplemente llevándolo consigo.

Además, Apple Car Key incluye un “modo exprés” que permite usar la llave digital sin necesidad de desbloquear el iPhone o autenticarse con Face ID, Touch ID o el tipo de configuración elegida por el usuario.

Otra ventaja de esta función es la posibilidad de compartir la llave digital mediante la app Wallet con otras personas, por ejemplo, familiares. Pero además, el propietario puede decidir si concede acceso completo o limitado, lo que añade un nivel adicional de control y seguridad.

¿Cómo abrir o cerrar el auto con Apple Car Key?

Una vez que la llave digital está configurada en la app Wallet, el proceso para abrir o cerrar el vehículo es sencillo.

En autos compatibles con NFC, basta acercar el iPhone a la manija de la puerta del auto para desbloquearla. Si el modo exprés está activado, no es necesario desbloquear el dispositivo; de lo contrario, el usuario deberá autenticarse antes de completar la acción.

Mientras que en vehículos con acceso pasivo compatible, el sistema puede detectar el iPhone cuando está cerca, permitiendo desbloquear el vehículo automáticamente al tocar la manija, siempre que el dispositivo esté en el bolsillo del usuario.

Ahora bien, para cerrar el vehículo el procedimiento es similar: se puede acercar el iPhone al lector correspondiente o utilizar el sistema de acceso pasivo según el modelo del coche.

En algunos casos, es posible gestionar la llave digital desde la app Wallet, donde se puede verificar su estado o eliminarla si ya no se necesita.

Y, finalmente, para encender el auto se debe colocar el iPhone en el lector designado dentro del vehículo o simplemente tenerlo en el interior, dependiendo del sistema compatible. Una vez reconocido, el conductor puede presionar el botón de arranque como lo haría normalmente.

Con Apple Car Key, el iPhone se convierte en una herramienta central no solo para la comunicación y el entretenimiento, sino también para la movilidad. ¿Ya la conocías?

