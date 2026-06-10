San Cristóbal de las Casas, Chis; 10 de junio.- Un hombre que asesinó a golpes a su pareja, en el municipio de Tonalá, en el Pacífico chiapaneco, fue detenido en la tarde del este miércoles, por elementos de la Policía Estatal, para quedar a disposición de un Juez, por el delito de feminicidio.

La Fiscalía de Chiapas informó que los elementos de la Policía Estatal detuvieron a Erick “N”, del que no se proporcionó su edad, ni lugar de origen, después de un operativo de búsqueda, después que se denunció que había asesinado a su esposa Brenda del Carmen.

Cuando los peritos y agentes de la Fiscalía de Distrito Costa llegaron a la casa donde vivía Brenda del Carmen, encontraron a la víctima en el suelo, donde se desangró, pero, además, las paredes estaban manchadas del líquido sanguíneo. “Había huellas de sangre en diversas partes del inmueble”.

“De acuerdo con la necropsia de ley, la causa de muerte fue trauma contuso directo en sección medular cervical alta, resultado de múltiples golpes”.

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El Ministerio Público pedirá que se aplique la pena máxima de cien años en contra del feminicida.

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Con el feminicidio del martes por la tarde, ascienden a 20 los casos y un transfeminicidio, han informado organizaciones que pugnan por los derechos de las mujeres.

El lunes, la ciudadana norteamericana Makala Pendley, de 30 años de edad, fue víctima de feminicidio de parte de su pareja Joseph B, que ya fue detenido en el barrio de Fátima, de San Cristóbal de las Casas y quedó en poder de un Juez que ordenó su reclusión en un centro penitenciario.

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