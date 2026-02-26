Las placas de autos conmemorativas del Mundial de Fútbol 2026 serán lanzadas en tres diseños diferentes, ello para celebrar que la Ciudad de México será una de las sedes por tercera vez en la historia.

Dichas matrículas estarán dirigidas a vehículos particulares y la solicitud para obtenerlas podrá realizarse a partir del 9 de marzo, esto de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno capitalino.

Para que no se te pase la oportunidad, en Autopistas te contamos cuál será su precio y cómo será el proceso para obtenerlas.

Sólo serán lanzadas 60 mil unidades de las placas del Mundial 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Leer también Cuánto tarda en cargar el BYD Dolphin Mini

¿Cuál es el precio de las placas conmemorativas del Mundial 2026?

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anunció que sólo se expedirán 60 mil unidades de las placas conmemorativas. Su precio será de $1,500 y no se necesitará dar de baja las anteriores.

Por su parte, Héctor Ulises García, secretario de movilidad de la CDMX, explicó que el trámite estará disponible para autos nuevos, foráneos y usados; asimismo enfatizó que el canje de las placas incluirá el engomado y tarjeta de circulación.

Se estima que, con esta edición limitada de matrículas, se recauden alrededor de 90 millones de pesos, que se destinarán a fortalecer la electromovilidad y, en particular, la sustitución de taxis eléctricos.

¿Cómo tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026?

De acuerdo con Héctor Ulises García, la solicitud de las placas conmemorativas será 100% digital y el trámite no tardará más de 5 minutos. Para ello, se deberá ingresar al portal placasmundial2026.cdmx.gob.mx (que será habilitado el próximo 9 de marzo) o en la APP CDMX.

Los solicitantes necesitarán tener a la mano su Llave CDMX, número de placa, NIV, CURP, color deseado de matrícula y medio electrónico para hacer el pago. Al finalizar, tendrán que agendar una cita para la entrega.

Las placas conmemorativas del Mundial 2026 están disponibles en tres colores. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Para agilizar el proceso, se habilitarán 40 ventanillas adicionales de la Secretaría de Administración y Finanzas en zonas como Santa Fe, Buenavista, Martín Carrera y Zaragoza.

De igual manera, habrá módulos de atención especiales operados por la Secretaría de Movilidad (Semovi) en Cabeza de Juárez, Buenavista y en la avenida Universidad.

También se ofrecerá la opción de recibir las placas conmemorativas a domicilio; la entrega podría realizarse en un plazo máximo de 3 días hábiles y tendrá un costo adicional de $290 (más IVA).

No es obligatorio cambiar las placas, ya que se trata de una medida conmemorativa del Mundial 2026.

Leer también Ford comparte actualizaciones de su nuevo camión eléctrico

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters