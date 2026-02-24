Desde el primer momento que los autos híbridos pisaron tierras mexicanas ganaron popularidad gracias a que ahorras más gasolina, el torque eléctrico es mayor y tienen fama de ser más tecnológicos, pero después de 16 años del primer hibrido que llego a México, han ido evolucionando las tecnologías hibridas y hoy, en pleno 2026 algunas personas que compraron autos híbridos con la esperanza de recibir beneficios fiscales, se les acabará.

Qué tipo de autos híbridos existen en México

Para fines prácticos los divídimos en 3

Microhíbridos (mild hybrid): cuenta con un motor eléctrico de baja potencia que asiste al motor de combustión principalmente para el arranque y apoyo en aceleraciones leves. Ojo permiten circular en modo exclusivamente eléctrico, el apoyo eléctrico es auxiliar con el fin de reducir consumo y emisiones.

Híbridos completos (full hybrid): cuentan con baterías y motores eléctricos más potentes que pueden impulsar el vehículo en distancias cortas sin usar el motor de combustión. El sistema gestiona la energía entre ambos motores para optimizar eficiencia según condiciones de manejo.

Híbridos enchufables (plug-in hybrid): es muy parecido a los híbridos completos, pero con baterías de mayor capacidad que se pueden recargar mediante una toma de corriente. Esto permite recorrer distancias más largas exclusivamente con energía eléctrica y ahorrar gasolina en los vehículos a combustión.

Can esta información, retomemos que los autos híbridos en Mexico se quedaran sin placa verde, pero, ¿para cuáles aplica? Este año 2026 solo para los autos que son microhíbridos (mild hybrid), serán considerados como autos a combustión ya que tendrán que pagar tenencia, hacer verificación y apagarse a las normas del Hoy No Circula.

El holograma exento y los cambios para 2026 en México

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dentro del programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2026, se establecen nuevas reglas para los vehículos híbridos.

Los vehículos híbridos categorizados como I y II que obtengan el holograma tipo Exento conservarán este beneficio, pero su vigencia se reducirá de 8 a 6 años, con la posibilidad de renovación una vez que expire.

Este ajuste está claramente señalado en la normativa vigente y forma parte de los criterios publicados por la SEDEMA.

Vehículo híbrido, categoría I: Corresponde a los PHEV (híbridos enchufables) y REEV (vehículos de rango extendido).

Vehículo híbrido, categoría II: incluye a los HEV (híbridos convencionales).

Es importante tomar en cuenta que la normativa vigente establece 6 años de vigencia para los nuevos hologramas exentos. Esto significa que los vehículos híbridos que tramiten el holograma a partir de 2026 ya no recibirán 8 años de exención, sino únicamente 6.

