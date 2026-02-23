Las placas de un auto permiten su identificación y, al mismo tiempo, hacen que puedan circular por la vía legal en todo el territorio.

Específicamente, el proceso de alta se debe hacer obligatoriamente cuando se compra un vehículo nuevo o cuando cambia de propietario. Y aunque es un proceso sencillo, requiere de atención porque cada estado tiene sus procedimientos y costos.

Las placas permiten el registro legal de un coche ante las autoridades. Foto: Gobierno del Estado de Morelos

¿Qué necesitas para dar de alta las placas de un auto nuevo?

Como lo mencionamos anteriormente, dar de alta las placas es obligatorio sin importar si son unidades nuevas o antiguas, pues con este trámite se avala su registro legal ante las autoridades.

En la mayoría de entidades, el alta incluye la tarjeta de circulación y el engomado del vehículo, lo que permite pagar un solo costo por todo el proceso. Pero, ¿cómo se solicitan?

El primer paso es acceder al sitio web de la Secretaría de Movilidad de tu estado para agendar una cita. Por ejemplo, en el Estado de México es el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex, y en la Ciudad de México es el Sistema de Control Vehicular.

Posteriormente, debes reunir los documentos; aunque pueden variar en cada entidad, lo común es que te soliciten lo siguiente:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Facturas o cualquier otro documento que acredite la propiedad del vehículo.

Comprobante de pago de derechos.

Poder notarial en caso de que un tercero realice el trámite.

Para las personas morales: acta constitutiva, RFC y Poder notarial.

El siguiente paso es presentarte el día de la cita con tus documentos y comprobante de pago; en ventanillas, cotejarán tu información y puede ser que en algunas entidades te las entreguen al instante. Pero en otras, deberás esperar para recibir tus placas nuevas.

En la mayoría de estados, las placas nuevas se entregan en un par de días hábiles. Foto: Freepik

¿Cuánto cuesta el alta de placas en cada entidad este 2026?

Para que lo tengas en cuenta, a continuación te damos el costo aproximado de este trámite dependiendo el estado:

Aguascalientes: $1,710 aproximadamente

Baja California: $1,910.93

Baja California Sur: $1,812

Campeche: $1,583

Chiapas: $2,468

Chihuahua: En esta entidad el precio depende del modelo; por ejemplo, si se trata de un vehículo 2016-2020 cuesta de $1,522 a $3,600.00 hasta el mes de abril; mientras que de mayo a diciembre cuesta $4,043.

Ciudad de México: $972.00

Coahuila: $2,441

Colima: $1,677

Durango: Costo aproximado de 1,989, pero hay un descuento del 15% en febrero, del 10% en marzo y 5% en abril.

Estado de México: $1,043.00

Guanajuato: Para autos $1,473 y para motos $400

Guerrero: Aproximadamente cuesta $2,500

Hidalgo: Los precios van desde los $1,050

Jalisco: Alrededor de $2,500 para autos que canjearán sus placas y no lo hicieron en 2025.

Michoacán: Hasta $3,287

Morelos: A partir de $1,194.27

Nayarit: $2,800 aproximadamente

Nuevo León: El precio va desde los $2,887, pero con programas como “Ponlo a tu nombre” tiene un costo de $5,865 al poner al vehículo al corriente en refrendos, obtener la Constancia de Registro Vehicular y las placas nuevas.

Oaxaca: Alrededor de $2,999

Puebla: A partir de $1,275

Querétaro: $3,636.61 para autos y $1,055.79 para motocicletas.

Quintana Roo: $1,584.00 aproximadamente

San Luis Potosí: Las placas nuevas son gratis para vehículos que hayan sido comprados en la misma entidad. Sin embargo, el canje de placas cuesta $1,400

Sinaloa: A partir de los $2,648

Sonora: Desde los $902 hasta $1,914 en revalidación; mientras que el primer emplacado puede ser de aproximadamente $3,400

Tabasco:a Alrededor de $1,759

Tamaulipas: Cuesta $2,263.00

Tlaxcala: Tiene un precio de $1,188

Veracruz: Para alta y reemplacamiento el costo es $1,655, pero con el descuento activo queda en $827.50

Yucatán: En reemplacamiento tiene un costo de hasta $2,548.

Zacatecas: A partir de $500; mientras que el refrendo vehicular tiene un costo cercano a $3,375.

Antes de hacer el trámite, revisa el sitio de la Secretaría de Movilidad de tu estado para saber con exactitud cuánto debes pagar.

