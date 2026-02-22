En la Ciudad de México, el uso de ciertos accesorios de protección al conducir una motocicleta es una obligación establecida en el Reglamento de Tránsito y, no cumplir con ella puede provocarte una multa.

Esta regla no solo es una recomendación, sino una obligación de seguridad que se traduce en sanciones económicas y administrativas importantes para quienes no la respeten.

Si eres motociclista, revisa llevar tus documentos en regla. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también Así puedes defenderte de las fotomultas

¿Por qué es obligatorio el uso de casco en motociclistas?

Un casco no es un simple accesorio: es un equipo de seguridad diseñado para proteger la cabeza del conductor y de los pasajeros en caso de choque, caída o impacto.

Los cascos certificados (con sello DOT, ECE o SNELL) han sido probados bajo estándares internacionales que aseguran resistencia a impactos y absorción de energía, reduciendo drásticamente el riesgo de lesiones graves o fatales en la cabeza.

Por lo anterior, el Reglamento de Tránsito de la CDMX exige que el casco no solo exista, sino que cumpla una serie de especificaciones técnicas: visor resistente, estructura rígida y sistema de amortiguación interna.

Pero que además esté correctamente abrochado durante el trayecto; incluso, si el acompañante no usa un casco adecuado, el conductor también puede recibir la multa.

Tanto los pasajeros como el conductor deben portar el casco. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿De cuánto es la multa en CDMX por no portar casco?

El uso obligatorio del casco certificado para motociclistas está claramente estipulado en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Quienes circulen sin casco adecuado o circulen con uno que no cumpla las especificaciones serán sancionados con una multa calculada en base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Según las actualizaciones vigentes, los montos pueden ser:

20 UMAs: aproximadamente 2,346.20

25 UMAs: aproximadamente 2,932.75

30 UMAs: aproximadamente 3,519.30

Además de la sanción económica, la infracción puede implicar la resta de puntos en la licencia de conducir y el retiro de la motocicleta al corralón, lo que genera costos adicionales por arrastre y almacenamiento.

Las sanciones por no portar casco también abarcan el retiro de la moto. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Otros accesorios que protegen al motociclista

Más allá del casco, existen otros accesorios de protección que pueden reducir el riesgo de lesiones en un accidente en moto:

Guantes: protegen las manos de impactos, abrasiones y del frío.

Chaquetas y pantalones reforzados: con protecciones en codos, hombros, rodillas y caderas para minimizar el daño en zonas vulnerables.

Botas: ofrecen soporte al tobillo y protección contra fracturas.

Chalecos reflectantes o ropa con elementos reflectantes: mejoran la visibilidad del motociclista, sobre todo de noche o con poca luz.

Aunque no todos estos accesorios son obligatorios en la CDMX, como sí lo es el casco, su uso responsable puede marcar una gran diferencia en la seguridad del conductor y sus acompañantes en la vialidad urbana.

Leer también Holograma Exento: ¿me conviene comprar un auto híbrido?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters