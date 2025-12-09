Más Información

Desde principios de 2025, las autoridades del Estado de México han implementado la certificación para , con la que los solicitantes comprueban que tienen las habilidades y conocimientos necesarios para manejar este tipo de vehículos.

Es un documento de carácter obligatorio y, para su expedición, se tiene que acudir a un módulo o Centro de Evaluación a presentar el examen. Si quieres saber dónde están, aquí te compartimos sus ubicaciones.

Si vas a solicitar tu licencia Tipo C, presenta tu examen de conocimientos. Foto: Pixabay
¿Cómo es el examen para la certificación de motociclistas en Edomex?

El examen para la de motociclistas abarca aspectos sobre la condición físico-mecánica del vehículo, uso del equipo de protección, pirámides de la movilidad sustentable y de vulnerabilidad, seguridad vial, criterios normativos para la circulación y manejo seguro.

Y no solo es la parte teórica, sino que también implica una evaluación práctica. Aquí, los solicitantes tienen que realizar maniobras en diferentes circuitos y demostrar el dominio total de la moto.

La guía de estudio completa la puedes descargar en el siguiente enlace .

Una vez que hayas estudiado los temas, el siguiente paso es agendar una cita en el Centro de Evaluación más cercano a tu domicilio; en total, hay 6 módulos distribuidos en las zonas norte y sur del Edomex.

Posteriormente, el día de la cita deberás presentarte con una identificación oficial con CURP, motocicleta o motoneta, casco con certificado (con base a lo establecido el reglamento de tránsito), dispositivo móvil, con suficiente batería y datos, y el comprobante de cita impreso o digital.

Hay un total de 6 Centros de Evaluación para los motociclistas. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL
¿Dónde están los Centros de Evaluación para la certificación de motociclistas?

  • Cuautitlán Izcalli: Premium Outlets Punta Norte Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque, C.P. 54769 Cuautitlán Izcalli, Edomex
  • Metepec: Privada de la Besana S/N, B. Espiritu Santo, C.P. 52140 Metepec, Estado de Mexico (Atras del Pollo Feliz y del Deportivo Toluca F.C.)
  • Ecatepec: Av Insurgentes Manzana 002, Fraccionamiento Las Americas, Las Américas, 55076 Ecatepec de Morelos, Edomex
  • Caravana Timilpan: Manzana 001, 50500 Timilpan, Edomex
  • Caravana Hueypoxtla: Calle Plaza Principal SN, Centro, 55670 Hueypoxtla, Edomex
  • Caravana Morelos EDOMEX: C. 5 de Mayo Manzana 001, Acotzilapan, 50550 San Bartolo Morelos, Edomex

Para hacer el pago, al momento de agendar tu cita en el enlace , necesitarás elegir el método: con tarjeta de crédito/débito, efectivo o transferencia SPEI.

Llena tus datos y efectúa el pago por un valor de $490, adicionales al costo de la licencia Tipo C (únicamente para ).

