Más de 500 horas de material videográfico fueron compactados en 130 minutos por el director británico Asif Kapadia para presentar "Diego Maradona", documental que tiene como centro los años de triunfo del también conocido como "El pibe de oro" en el Napoli, es decir de 1984 a 1991.

Netflix estrena esta producción que se vio en cines en 2019 y que muestra de manera cruda la toxicidad de los medios de comunicación en torno al mediocampista ofensivo, el acoso de los paparazzi alrededor de él y cómo la presión de la fama intensificó sus adicciones.

Estas cintas rescatadas muestran después de 30 años el material que fue grabado a partir de 1981 por órdenes de Jorge Cyterszpiler, quien fue el primer representante de Diego.

Cyterszpiler, llamado "afectuosamente" por Diego "El Rengo" debido a la secuela que la poliomielitis dejó en él, contrató a dos camarógrafos para que grabaran permanentemente la vida del jugador argentino, todo con el propósito de que las cintas sirvieran para dar forma a una película en el corto plazo.

El material quedó guardado y prácticamente olvidado, parte dentro de un contenedor en Buenos Aires; el resto, en un sótano en Nápoles, la ciudad que adoptó a Diego Armando Maradona y que cuidadosamente lo colocó en un altar para adorarlo.

Por tres décadas este material estuvo olvidado y gente cercana al astro del balompié ni siquiera sabía de su existencia.

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Una de las fortalezas de "Diego Maradona", además de que cuenta con más de 100 testimonios de personas allegadas al jugador, entre familiares y amigos, es que Asif Kapadia deja ver a un Maradona íntimo, a través de imágenes captadas por cámaras caseras.

El director hace uso de un recurso narrativo que potencia la figura de Diego Armando y que consiste en usar solo el audio de los entrevistados, sin darles cuadro, para acentuar el valor de las imágenes rescatadas.

Asif Kapadia es el mismo que ganó el Oscar en 2016 también por otro documental en torno a una de las figuras más importantes de la música en los últimos años: Amy Winehouse, la producción se llama "Amy (La chica detrás del nombre)”.

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Dónde ver: Netflix