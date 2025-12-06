La verificación vehicular es uno de los trámites más importantes para los conductores de autos en la Ciudad de México, pues garantiza que cumpla con los estándares ambientales y pueda circular sin restricciones.

De manera bimestral, los propietarios deben acudir a los verificentros de la capital para cumplir con el trámite. Y diciembre es uno de los meses con mayor afluencia por la temporada, mes en que le corresponde cumplir a los coches con engomado azul y terminación de placa 9 o 0.

Si eres de las personas que debe realizar este proceso, te damos el costo vigente.

Calendario de verificación vehicular en la CDMX. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

¿Cuál es el precio de la verificación vehicular en CDMX?

De acuerdo con la información de la Secretaría del Medio Ambiente de CDMX, el costo actual de la verificación vehicular es de $738. El pago se realiza directamente en el verificentro el día de la cita.

Si por alguna razón no realizas el trámite dentro del tiempo indicado en el calendario, podrías recibir una multa por verificación extemporánea. De acuerdo con el Artículo 45 del Reglamento de Tránsito, el monto va de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

¿Tu auto cuenta con engomado azul y terminación de placa 9 o 0? La fecha límite es el 31 de diciembre.

Otro dato que hay que considerar es que no todos los vehículos deben verificar. El mismo reglamento señala que quedan exentos:

Autos eléctricos

Híbridos de categoría I o II

Autos antiguos con matrícula especial

Vehículos de demostración y traslado

Maquinaria industrial

Autos con holograma “00”, sólo por tres semestres.

¿Qué se necesita para hacer la verificación vehicular en CDMX?

Antes de verificar tu auto, revisa que no tenga adeudos de tenencia, multas, fotocívicas o sanciones ambientales; de lo contrario, no podrás hacer el trámite.

Si ya revisaste que todo esté en orden, agenda una cita en el portal https://citasverificentros.cdmx.gob.mx/ y presenta lo siguiente:

Identificación oficial

Tarjeta de circulación

Último comprobante de verificación o pago de multa

Copia de la factura si el auto es nuevo

Se recomienda llegar 15 minutos antes

Realiza la verificación vehicular de CDMX y evita multas. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Cumplir este trámite no solo te evita sanciones, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la CDMX y garantiza que tu vehículo circule de manera regular hasta el próximo semestre.

