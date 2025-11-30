Para muchos conductores, Google Maps es una herramienta indispensable durante los viajes. Sin embargo, su uso constante puede consumir gran parte de los datos móviles, especialmente en trayectos largo.

Lo que pocos saben es que esta app incluye una función que permite navegar sin conexión a Internet y también ofrece rutas ecológicas para ahorrar combustible.

A continuación, te explicamos lo que tienes que saber para utilizarla.

Google Maps también te ayuda a ahorrar combustible. Foto: Unsplash

¿Cómo activar el "modo sin conexión" de Google Maps?

El "modo sin conexión" de Google Maps permite navegar, buscar direcciones y seguir rutas sin la necesidad de activar los datos móviles, pero sí descargando los mapas previamente.

Así, la ubicación sigue funcionando gracias al GPS del teléfono y el mapa descargado, lo que permite que la app calcule los tiempos del trayecto y las rutas aunque no tengas señal.

Este modo es especialmente útil al viajar por carretera, en zonas remotas o en los trayectos donde la cobertura es irregular.

Sin embargo, es importante mencionar que algunas funciones de esta app se ven limitadas al activarlo, como el tráfico en tiempo real o la sugerencia de rutas alternativas, ya que sí necesitan Internet.

¿Cómo usar Google Maps sin Internet?

Paso 1: Descarga los mapas

Si quieres ponerlo a prueba, el primer paso es descargar los mapas de la zona por la que vas a manejar.

Para hacerlo: abre Google Maps , presiona el icono de tu perfil (en la esquina superior derecha) y entra en “Mapas sin conexión”.

, presiona el icono de tu perfil (en la esquina superior derecha) y entra en “Mapas sin conexión”. Una vez ahí, oprime la opción “Selecciona tu propio mapa” y ajusta el área que quieres descargar.

En seguida, la app mostrará el tamaño aproximado del archivo para confirmar la descarga.

¡Listo! Lo ideal es descargar los mapas con el WiFi porque son pesados.

Con los mapas descargados, Google Maps te sigue guiando mediante el GPS. Foto: Unsplash

Paso 2: Actualiza los mapas antes del viaje

Los mapas descargados se actualizan automáticamente cada 30 días, con la conexión a Internet. Esto garantiza que cuenten con información reciente de calles y rutas.

Si estás por viajar fuera del país o conducir hacia una zona remota, ete recomendamos entrar a la sección "Mapas sin conexión" y actualizarlos de manera manual para evitar errores en la navegación.

Paso 3: Navegar sin datos

Una vez que descargaste los mapas, podrás seguir la ruta, ver tu ubicación y recalcular los trayectos, siempre que permanezcas dentro del área que descargaste.

Además, al no depender de una red, tu celular consumirá menos batería, lo que es útil cuando manejas por varias horas o cuando utilizas Android Auto.

Paso 4: Combinar los modos de conexión

Si en algún momento del camino recuperas la señal al Internet, Google Maps utilizará los datos móviles para funciones adicionales como el tráfico en tiempo real.

Y si se pierde la conexión, regresará automáticamente al mapa descargado. Esto ayuda a tener una conducción híbrida, en la que no debes estar distrayéndote al voltear a ver el celular.

Las rutas ecológicas de Google Maps buscan reducir consumo y emisiones. Foto: Unsplash

¿Cómo activar las "rutas ecológicas" en Google Maps?

Además del "modo sin conexión", Google Maps incorpora rutas ecológicas, diseñadas para ahorrar combustible o energía dependiendo del tipo de motor del vehículo.

Para activarlas en Android debes abrir la app, entrar a tu perfil, seleccionar “Configuración”, ir a “Configuración de navegación” y activar “Prefiero rutas con mayor ahorro de combustible”.

Mientras que en iPhone, el proceso es similar pero comenzando en el apartado "Navegación".

¿Cómo elegir el tipo de motor de tu vehículo en Google Maps?

Por último, Google Maps permite seleccionar el tipo de motor —gasolina, diésel, híbrido o eléctrico— para realizar estimaciones más precisas del ahorro. Esto se configura desde el menú “Tu vehículo” dentro del apartado "Ajustes".

Tal vez no lo sabías, pero la app de navegación considera el comportamiento de cada motor en diferentes terrenos, por ejemplo, los autos eléctricos suelen ser más eficientes en trayectos urbanos, mientras que los diésel pueden rendir mejor en autopistas.

¡Ya lo sabes! Descargar tus mapas antes del viaje te permitirá ahorrar datos, batería y evitar contratiempos inesperados en la carretera.

