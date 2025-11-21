En el marco del Auto Show de Los Ángeles, KIA reveló la siguiente generación de su SUV insignia: la KIA Telluride 2027, un modelo que redefine su papel como referente de espacio, diseño y tecnología en el segmento de tres filas. La gran novedad llega con su nuevo tren motriz híbrido, que se suma a un diseño completamente renovado y a un equipamiento que mira claramente hacia el futuro.

Foto: KIA

Diseño exterior

La nueva KIA Telluride adopta una estética robusta inspirada en las Montañas Rocosas, con un cofre más amplio, faros verticales y una parrilla de acabado brillante que refuerza su presencia. El lenguaje de diseño Opposites United se hace evidente en las líneas fluidas del perfil y en los pliegues triangulares que evocan la talla de un diamante.

El modelo también mejora su aerodinámica, pasando de un coeficiente de arrastre de 0.33 a 0.30. En las versiones X-Line y X-Pro, la KIA Telluride incorpora elementos oscurecidos, rieles elevados, neumáticos todoterreno (X-Pro) y mayor altura libre al piso, lo que acentúa su espíritu aventurero.

Foto: KIA

Interior confortable

La cabina evoluciona hacia un espacio más sereno, amplio y con acabados propios de un SUV premium. El tablero envuelve al conductor con un diseño curvo que integra las pantallas y acentos en texturas tipo madera.

Entre las novedades destacan:

Asientos delanteros de relajación con descanso para piernas

Asiento del conductor Ergo Motion con masaje y ajustes mediante bolsas de aire

Volante eléctrico con memoria

Dos cargadores inalámbricos

Asientos de segunda fila calefactables y ventilados (capitán eléctricos disponibles)

Asientos calefactables en tercera fila

Foto: KIA

Más intuitiva

El corazón tecnológico es la nueva interfaz con pantallas panorámicas disponibles de 12.3 pulgadas cada una, actualizaciones OTA y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

También incorpora:

Asistente de voz con IA generativa (“Hey, KIA”)

Sistema de sonido Meridian de 14 bocinas

Digital Key 2.0 para usar el smartphone como llave

Entretenimiento integrado con Disney+, Netflix y YouTube

myQ Connected Garage, que abre o cierra la cochera automáticamente

Espejo retrovisor digital y HUD de 12 pulgadas

Bajo el cofre

KIA ofrecerá dos opciones para esta nueva generación, todos de cuatro cilindros:

2.5 litros turbo

274 hp

311 lb-pie

Tracción delantera o AWD

Capacidad de arrastre de hasta 2.2 toneladas

2.5 litros turbo híbrido

329 hp combinados

339 lb-pie

Autonomía total de hasta 965 km

Arrastre de hasta 2 toneladas

El sistema híbrido también permite operar funciones de cabina en Stay Mode usando solo la batería.

Telluride X-Pro: para la aventura

La versión X-Pro eleva las capacidades todoterreno con:

Suspensión exclusiva de mayor recorrido

e-LSD (diferencial de deslizamiento limitado electrónico)

9.1 pulgadas de despeje

Modo Terrain

Puntos de remolque delanteros y traseros

Llantas all-terrain

Foto: KIA

Además, introduce la nueva Ground View Monitor, una vista compuesta del terreno a baja velocidad, y Ground Lighting, iluminación LED alrededor del vehículo para campamentos u operaciones nocturnas.

Más segura

La KIA Telluride 2027 incorpora un completo paquete ADAS con sistemas como:

Forward Collision Avoidance

Highway Driving Assist / HDA 2

Lane Following Assist

Blind-Spot Collision Warning

Safe Exit Warning

10 bolsas de aire, incluida una nueva bolsa entre asientos frontales

El sistema de Rear Occupant Alert utiliza radar interior para detectar movimiento en las filas traseras y enviar alertas visuales, auditivas y notificaciones al smartphone.

Disponibilidad

La KIA Telluride 2027 llegará al mercado estadounidense en el primer trimestre de 2026, ensamblada en la planta de West Point, Georgia. Más detalles sobre precios, especificaciones y disponibilidad para México serán anunciados posteriormente.

