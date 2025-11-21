Más Información
En el marco del Auto Show de Los Ángeles, KIA reveló la siguiente generación de su SUV insignia: la KIA Telluride 2027, un modelo que redefine su papel como referente de espacio, diseño y tecnología en el segmento de tres filas. La gran novedad llega con su nuevo tren motriz híbrido, que se suma a un diseño completamente renovado y a un equipamiento que mira claramente hacia el futuro.
Diseño exterior
La nueva KIA Telluride adopta una estética robusta inspirada en las Montañas Rocosas, con un cofre más amplio, faros verticales y una parrilla de acabado brillante que refuerza su presencia. El lenguaje de diseño Opposites United se hace evidente en las líneas fluidas del perfil y en los pliegues triangulares que evocan la talla de un diamante.
El modelo también mejora su aerodinámica, pasando de un coeficiente de arrastre de 0.33 a 0.30. En las versiones X-Line y X-Pro, la KIA Telluride incorpora elementos oscurecidos, rieles elevados, neumáticos todoterreno (X-Pro) y mayor altura libre al piso, lo que acentúa su espíritu aventurero.
Interior confortable
La cabina evoluciona hacia un espacio más sereno, amplio y con acabados propios de un SUV premium. El tablero envuelve al conductor con un diseño curvo que integra las pantallas y acentos en texturas tipo madera.
Entre las novedades destacan:
- Asientos delanteros de relajación con descanso para piernas
- Asiento del conductor Ergo Motion con masaje y ajustes mediante bolsas de aire
- Volante eléctrico con memoria
- Dos cargadores inalámbricos
- Asientos de segunda fila calefactables y ventilados (capitán eléctricos disponibles)
- Asientos calefactables en tercera fila
Más intuitiva
El corazón tecnológico es la nueva interfaz con pantallas panorámicas disponibles de 12.3 pulgadas cada una, actualizaciones OTA y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.
También incorpora:
- Asistente de voz con IA generativa (“Hey, KIA”)
- Sistema de sonido Meridian de 14 bocinas
- Digital Key 2.0 para usar el smartphone como llave
- Entretenimiento integrado con Disney+, Netflix y YouTube
- myQ Connected Garage, que abre o cierra la cochera automáticamente
- Espejo retrovisor digital y HUD de 12 pulgadas
Bajo el cofre
KIA ofrecerá dos opciones para esta nueva generación, todos de cuatro cilindros:
2.5 litros turbo
- 274 hp
- 311 lb-pie
- Tracción delantera o AWD
- Capacidad de arrastre de hasta 2.2 toneladas
2.5 litros turbo híbrido
- 329 hp combinados
- 339 lb-pie
- Autonomía total de hasta 965 km
- Arrastre de hasta 2 toneladas
El sistema híbrido también permite operar funciones de cabina en Stay Mode usando solo la batería.
Telluride X-Pro: para la aventura
La versión X-Pro eleva las capacidades todoterreno con:
- Suspensión exclusiva de mayor recorrido
- e-LSD (diferencial de deslizamiento limitado electrónico)
- 9.1 pulgadas de despeje
- Modo Terrain
- Puntos de remolque delanteros y traseros
- Llantas all-terrain
Además, introduce la nueva Ground View Monitor, una vista compuesta del terreno a baja velocidad, y Ground Lighting, iluminación LED alrededor del vehículo para campamentos u operaciones nocturnas.
Más segura
La KIA Telluride 2027 incorpora un completo paquete ADAS con sistemas como:
- Forward Collision Avoidance
- Highway Driving Assist / HDA 2
- Lane Following Assist
- Blind-Spot Collision Warning
- Safe Exit Warning
- 10 bolsas de aire, incluida una nueva bolsa entre asientos frontales
El sistema de Rear Occupant Alert utiliza radar interior para detectar movimiento en las filas traseras y enviar alertas visuales, auditivas y notificaciones al smartphone.
Disponibilidad
La KIA Telluride 2027 llegará al mercado estadounidense en el primer trimestre de 2026, ensamblada en la planta de West Point, Georgia. Más detalles sobre precios, especificaciones y disponibilidad para México serán anunciados posteriormente.
