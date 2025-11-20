Porsche escribe un capítulo en su evolución tecnológica con la presentación del Cayenne Electric, el primer SUV totalmente eléctrico de la marca y, al mismo tiempo, el Porsche de producción más potente jamás fabricado. Con hasta 1,156 HP, aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2.5 segundos, capacidad de carga ultrarrápida de hasta 400 kW y una autonomía de hasta 642 km, el nuevo modelo inaugura una etapa donde el rendimiento extremo convive con la eficiencia y la versatilidad.

Foto: Porsche

Reinventa su propio SUV

Desde 2002, el Porsche Cayenne ha sido clave para expandir la esencia deportiva de Porsche a nuevos segmentos. Ahora, más de dos décadas después de su debut, el fabricante alemán da otro salto histórico.

Con este lanzamiento, Porsche refuerza su estrategia eléctrica: 36% de sus ventas globales ya corresponden a vehículos electrificados, y el nuevo Cayenne llega para complementar a las versiones de combustión e híbridas enchufables.

Lee también Fecha límite para sacar licencia de conducir permanente

Dos versiones, rendimiento extremo

La nueva familia eléctrica debuta con dos variantes:

Cayenne Electric

Potencia: 408–442 HP

Torque: 835 Nm con Launch Control

0–100 km/h: 4.8 s

Velocidad máxima: 230 km/h

Recuperación energética líder: hasta 600 kW, comparable a la Fórmula E

Cayenne Turbo Electric

Potencia máxima: 1,156 HP

Torque: 1,500 Nm

0–100 km/h: 2.5 s, 0–200 km/h en 7.4 s

Velocidad máxima: 260 km/h

Motor trasero con enfriamiento por aceite, tecnología heredada del automovilismo

Función Push-to-Pass con +130 kW adicionales durante 10 segundos

Ambos modelos integran tracción total con Porsche Traction Management (ePTM) y una batería de 113 kWh, con autonomía WLTP de 691 km (Cayenne) y 669 km (Turbo) según el sitio de la marca en México.

Carga ultrarrápida

Gracias a su plataforma de 800 voltios, el Porsche Cayenne Electric puede recuperar del 10 al 80% en menos de 16 minutos, y añadir más de 300 km de autonomía en solo 10 minutos.

Es también el primer Porsche con:

Puerto rápido DC J3400 (NACS) para Norteamérica

Carga inductiva opcional de 11 kW, mediante la nueva plataforma Porsche Wireless Charging

Foto: Porsche

Lee también Gobierno condona el 100% de multas y recargos para emplacar tu motocicleta

Evolución sin perder identidad

El Porsche Cayenne Electric crece 55 mm respecto al modelo de combustión y estrena una estética más limpia y coeficiente Cx de 0.25, con elementos como:

Faros Matrix LED de diseño delgado

Puertas sin marco

Acentos exclusivos Turbonite para la versión Turbo

Nuevo alerón de techo adaptativo y aeroblades activos

Foto: Porsche

El habitáculo también sube de nivel con más espacio, un sistema de asientos traseros eléctricos, un maletero de hasta 1,588 litros y un frente adicional de 90 litros.

Tecnología interior

El interior se transforma en un espacio completamente digitalizado con:

Flow Display, panel OLED curvo central

Instrumentación OLED de 14.25”

Pantalla para el pasajero de 14.9”

Head-up display con tecnología de realidad aumentada

Nuevos Mood Modes que ajustan iluminación, sonido, climatización y postura del asiento

Calefacción por paneles y techo panorámico con control de luz variable

Foto: Porsche

También estrena el renovado Voice Pilot con IA avanzada, integración de apps de terceros y llaves digitales mediante Porsche Digital Key.

Personalización sin límites

El nuevo Cayenne ofrece:

13 colores exteriores

9 diseños de rines

12 combinaciones de interior

Paquetes de acentos y opciones de Porsche Exclusive Manufaktur, incluyendo Paint to Sample y el programa Sonderwunsch

Relojes Porsche Design a juego con el vehículo

El SUV más potente de Porsche

Con un enfoque simultáneo en rendimiento, autonomía, lujo, conectividad y capacidad todoterreno, el Porsche Cayenne Electric redefine lo que debe ser un SUV eléctrico premium.Un modelo que no solo electrifica un ícono, sino que marca la ruta de la marca hacia su futuro deportivo.

En México ya está presente en el sitio de la marca, mismo que anuncia la carga inalámbrica disponible durante el próximo año. Por otro lado, los precios y versiones son los siguientes:

Porsche Cayenne Electric: $2,194,000

Porsche Cayenne Turbo Electric: $2,864,000

Estos precios son sin añadir elementos de personalización, accesorios o equipo adicional.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters