Si tú, o alguien que conoces, aún no tiene su motocicleta emplacada, circula con permisos vencidos o ya carga con varias multas, el gobierno de Michoacán decidió aprovechar el Buen Fin y lanzar la campaña “Emplaca tu moto”. Aquí en Autopistas te contamos todo lo que debes saber.

La motocicleta sigue siendo uno de los medios de transporte favoritos en México

Las motocicletas se han convertido en uno de los medios de transporte más útiles en México. Son económicas, ágiles y ayudan a evitar el tráfico diario. Para muchos es el mejor vehículo del mundo, aunque también es uno de los más riesgosos y más si no está regularizado,

Y sí, sabemos que a más de uno le gusta circular sin placas, con permisos vencidos o de plano sin nada. Por eso llega esta campaña que busca regularizar miles de motocicletas en Michoacán mediante la condonación de multas y recargos.

Qué incluye la campaña “Emplaca tu moto”

La Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán, aprobó un beneficio del 100% de condonación en:

Leer tambiénItalika y Morbidelli: forman alianza y presentan 3 motocicletas para México

Multas

Recargos

Dotación de placa

Refrendo de motocicletas

Cuántas motocicletas circulan en Michoacán

En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que en Michoacán circulan 421 mil 656 motocicletas, cifra que representa el 5% del total nacional. Esto coloca al estado en el sexto lugar a nivel nacional en número de motos registradas.

Fecha límite para emplacar tu moto gratis en Michoacán

Como era de esperarse, la campaña Emplaca tu moto estará disponible por tiempo limitado. La condonación estará vigente del 13 al 30 de noviembre, así que si quieres aprovechar el beneficio para poner en regla tu vehículo, este es el momento.

Leer también Estos fueron los autos más vendidos al mes de octubre 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters