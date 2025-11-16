Conocer cuáles son los autos más vendidos en México permite entender las preferencias de los consumidores, las tendencias del mercado y el desempeño de las marcas automotrices.

Para comprender este panorama, de manera periódica, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) presenta su reporte de mercado interno automotor con cifras clave sobre la venta de vehículos ligeros.

Dentro del periodo de enero a octubre 2025, los automóviles de usos múltiples fueron los preferidos; los compactos y subcompactos experimentaron un crecimiento; y los coches de lujo tuvieron un retroceso. Si quieres saber más detalles, sigue leyendo.

En México, Nissan es la marca de autos que concentra el número de ventas. Foto: Pixabay

¿Cuáles fueron los modelos de autos más vendidos a octubre de 2025?

La AMDA, mediante una revisión a los datos de ventas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que los autos del segmento usos múltiples tuvieron una preferencia entre los consumidores del 41.5%, de ahí le siguen los subcompactos con un 20.9%, luego los camiones ligeros con un 17.7%, los compactos con el 17.3%, los de lujo con el 1.9% y deportivos con el 0.6%.

Todos los segmentos han registrado un aumento, a excepción de los deportivos y de lujo. Dentro del mismo periodo pero de 2024, dichas categorías alcanzaron el 2.0% y 0.6%, ésta última manteniéndose igual.

Como podrás ver, los mexicanos muestran una evidente tendencia por los vehículos ligeros. De enero a octubre de 2025 se comercializaron 343,781 unidades y esto equivale al 28.5% del total de ventas en el país.

En dicho periodo, la marca Nissan encabezó la lista y además contó con 4 modelos dentro de los 10 más vendidos. A continuación, te dejamos el ranking completo:

Nissan Versa (74,376 unidades vendidas) Chevrolet Aveo (48,864 unidades) KIA K3 (con 46,346 unidades) Nissan NP300 (con 45,398 unidades) Nissan March (24,652) Mazda CX-30 (con 23,507 unidades) Nissan Kicks (con 21,808 unidades) Mazda 2 (con 20,303 unidades) Hyundai Grand i10 (con 19,552 unidades) Volkswagen Virtus (con 18,975 unidades)

Estos son los 10 autos más vendidos, en lo que va del año. Foto: AMDA

¿Cuál fue el panorama de ventas de los autos eléctricos e híbridos en México?

Sobre los autos eléctricos e híbridos, el reporte de la AMDA detalla que a octubre de 2025 registraron un acumulado de 113,960 unidades vendidas.

Aunque no se mencionan marcas, los vehículos de tipo híbrido tuvieron una mayor preferencia con el 11.34%, después los eléctricos con el 15.21% y al final los híbridos plugin con el 7.45%.

¿Cuáles fueron las marcas de autos más vendidas al mes de octubre 2025?

De enero a octubre de 2025, las 10 marcas de autos con mayor volumen de comercialización de vehículos ligeros en México concentraron el 77.3%.

De nueva cuenta, Nissan lideró el mercado con una participación del 18.2%, pero el resto de fabricantes quedan así:

Chevrolet con el 12.2% Volkswagen con el 9.1% Toyota con el 8.5% KIA con una participación del 7.5% Mazda con el acumulado de 7.0% Chrysler con el 4.2%. Ford y Hyundai con 3.6% MG con el 3.3% de ventas en el mercado "Otras" marcas automotrices con el 22.7%

Nissan lidera las ventas de autos en México. Foto: AMDA

Los datos del reciente reporte de la AMDA reflejan la concentración de fabricantes, con Nissan en la cima. Esta marca japonesa cuenta con 2 plantas de producción en México, una en Aguascalientes y otra en Morelos, que son claves para fabricación y exportación a nivel global.

