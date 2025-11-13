Dentro del Estado de México habrá cambios importantes para regular el tránsito y aplicar multas, mismos que comenzarán a aplicarse a partir de este mes de noviembre.

Se trata de un nuevo esquema de penalizaciones que busca endurecer las sanciones a conductas inapropiadas tras el volante y, al mismo tiempo, introducir 3 niveles de multas en función de la infracción y el historial del automovilista.

Si quieres saber cuáles son esos cambios, en Autopistas te lo contamos.

En el Edomex se implementará un nuevo sistema de tres categorías para sancionar a quienes incumplan las normas de tránsito. Foto: Rebeca Jiménez / EL UNIVERSAL

¿Cuáles serán las nuevas multas de tránsito en el Edomex?

A través de la gaceta oficial del Estado de México, las autoridades han anunciado una serie de cambios en el Reglamento de Tránsito de la entidad, entre los que destaca un nuevo sistema para sancionar a las personas que lo incumplan.

Con esta reforma al Artículo 122, los automovilistas que cometan una infracción serán multados con un esquema de tres categorías (mínimo, medio y máximo) y funcionará de la siguiente manera:

Se impondrá la multa mínima que corresponda cuando el infractor transgreda alguna de las leyes del Reglamento de Tránsito y no tenga adeudos de sanciones.

mínima que corresponda cuando el infractor transgreda alguna de las leyes del Reglamento de Tránsito y no tenga adeudos de sanciones. Se aplicará la multa media que corresponda cuando el infractor tenga de 2 a 3 sanciones pendientes de pago.

Se dará la multa máxima cuando el infractor cuente con 4 o más sanciones pendientes de pago.

Es importante mencionar que la multa correspondiente (mínima, media o máxima) se aplicará de manera independiente a la naturaleza de la conducta que provocó la infracción.

Lo que no cambia es que este tipo de sanciones seguirán siendo calculadas conforme la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

También hay cambios importantes en el Reglamento de Tránsito para los motociclistas del Edomex. Foto: Ariel Ojeda / EL UNIVERSAL

¿Habrá nuevas multas para los motociclistas del Edomex?

Para los motociclistas, las modificaciones del Reglamento de Tránsito del Edomex los exhortan a portar cascos certificados (conforme a las leyes nacionales e internacionales de seguridad), así como la prohibición de maniobras temerarias. De no respetar estas normas, recibirán una multa.

Otro dato interesante es que en el Artículo 78 de este documento ahora se establece que los conductores de vehículos motorizados deben respetar el derecho de los motociclistas para usar un carril de tránsito.

De acuerdo con la información publicada, los cambios en el sistema de multas de tránsito del Estado de México entrarán en vigor el próximo 25 de noviembre de 2025.

