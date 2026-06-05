Atizapán de Zaragoza, Méx.— Fueron liberados los tres estudiantes del Conalep 198, ubicado en Huixquilucan, detenidos tras la protesta para exigir la destitución de la directora del plantel, que se registró el pasado 3 de junio.

De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, la liberación ocurrió antes de cumplirse 48 horas de su puesta a disposición ante la fiscalía estatal.

El estudiante de 15 años que se encontraba en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes, fue liberado a las 12:00 de la noche del 3 de junio. Mientras que los jóvenes de 18 y 20 años ingresados al Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, fueron liberados antes del mediodía de este jueves 4 de junio.

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