El bajopuente vehicular ubicado en Eje 4 Sur Xola y Calzada de Tlalpan amaneció con encharcamientos debido a las intensas lluvias registradas durante la madrugada del jueves en distintos puntos de la Ciudad de México.

Los muros del bajopuente están pintados con el ajolote y figuras de colores que ha dispuesto el Gobierno de la Ciudad de México para este tipo de infraestructura vial, a propósito del Mundial de Futbol 2026.

Para prevenir accidentes viales, oficiales delimitaron la circulación a dos carriles; un policía de tránsito coordinaba el paso de los vehículos y señalaba las zonas donde era seguro manejar.

Los carriles laterales permanecieron restringidos debido a la acumulación de agua.

Durante un recorrido por la zona, se observó que varios motociclistas levantaban los pies al cruzar el bajopuente para evitar mojarse. Además, automovilistas disminuían la velocidad al acercarse a la zona encharcada para evitar daños en sus vehículos.

Brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) acudieron al punto para atender el encharcamiento.

Las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada también provocaron afectaciones sobre Eje 1 Norte, a la altura del Metro Hangares.

En la alcaldía Venustiano Carranza, sobre Eje 2 Norte y Gran Canal, en las colonias 20 de Noviembre y Ampliación Venustiano Carranza, vecinos reportaron un brote de aguas negras que provocó el encharcamiento de la vialidad y el ingreso de agua contaminada a algunos domicilios.

El Gobierno capitalino informó que esta precipitación dejó un volumen de agua acumulado superior a los 25.2 millones de metros cúbicos.

En un comunicado conjunto, se dio a conocer que el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió 60 servicios a causa de las lluvias, entre ellos 33 árboles y un poste caído, 17 encharcamientos y nueve cortocircuitos en distintas alcaldías. Con información de Juan Carlos Williams y Frida Sánchez

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