Toyota presenta la nueva Hilux para 2026, marcando un importante salto en cuanto al energía se refiere.

La marca japonesa pretende un diseño más angular, cabina completamente modernizada y un fuerte enfoque tecnológico.

Si te estás preguntando qué más tiene esta camioneta, en Autopistas te lo contamos.

La nueva Toyota Hilux 2026 mantendrá su motor de gasolina en lugares sin infraestructura eléctrica necesaria. Foto: Toyota

¿Qué novedades trae la Toyota Hilux 2026?

La nueva Toyota Hilux 2026 llega como la novena generación de una de las pickups más reconocidas del mundo.

La marca japonesa apuesta por una renovación total que mezcla lo mejor de su tradición todoterreno con nuevas soluciones tecnológicas.

Entre estas innovaciones, resalta entre las demás la incursión de los motores eléctricos en esta pickup.

Adicionalmente, Toyota promete mantener las opciones de diesel y gasolina, las cuales siguen siendo populares en lugares donde la infraestructura eléctrica aún es limitada.

Visualmente, Toyota apostó por un diseño más robusto que su antecesora, acercándose a la línea de la Tacoma.

Cuenta con un diseño de faros LED en forma de “C”, una parrilla más amplía y rines de nuevo diseño.

En el interior mejora la calidad de materiales y se integra una pantalla táctil central de hasta 12.3 pulgadas , compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

¿Por qué Toyota apuesta por una versión eléctrica?

Toyota desarrolló la Hilux bajo la idea de ofrecer un vehículo resistente, modular y con menores costos operativos.

Esta versión utiliza un motor eléctrico alimentado por una batería de 59.2 kWh que promete una autonomía de 240 kilómetros, de acuerdo con el ciclo WLTP.

La Toyota Hilux saldrá en diciembre de este año en Europa y Australia. Foto: Toyota

El objetivo de esta camioneta es mantener la capacidad de carga, silencio de marcha y eficiencia energética, sin perder el espíritu utilitario que caracteriza al modelo.

¿Qué motores mantendrá la nueva Toyota Hilux?

En mercados donde los motores eléctricos aún no son viables, Toyota mantendrá motores de combustión, de gasolina o diesel en sus versiones convencionales y con hibridación ligera.

Toyota Hilux 2026 será lanzado en primer lugar en Europa y Australia. Foto: Toyota

En cuanto a la electrificación, Toyota planea incorporarse al mercado del hidrógeno con una pila de combustible a partir de 2028.

¿Cuándo saldrá la Toyota Hilux 2026?

Toyota tiene previsto lanzar la nueva Hilux 2026 en diciembre de este mismo año en Europa y Australia y se espera su llegada a latinoamerica para mediados de 2026.

