Luego de meses de polémicas, cambios inesperados y rivalidades que crecieron cada día, este domingo 26 de abril la Arena Ciudad de México se convertirá en el escenario de Supernova Génesis 2026.

Este evento de box amateur que combina deporte, música y a algunas de las personalidades más conocidas en el internet, marcó un precedente importante en la industria del entretenimiento digital tras su primera edición de 2025, por lo que las expectativas de este año son altas.

Lee también Supernova 2026: ¿cómo surgió la rivalidad entre Alana Flores y Flor Vigna?; esto se sabe

Este 26 de abril se llevará a cabo la segunda edición de Supernova Génesis. Foto: Especial

¿A qué hora ver Supernova Génesis 2026 HOY?

El evento comenzará la transmisión principal en punto de las 7:00 PM (hora del centro de México) a través de la plataforma de streaming Netflix.

La alfombra roja podrá verse a las 4:15 de la tarde por los canales oficiales de Supernova Boxing en Twitch, Facebook, YouTube y TikTok.

En otros países el evento comenzará a las:

Colombia - Alfombra roja, 5:15 PM / Evento principal, 8:00 PM

- Alfombra roja, 5:15 PM / Evento principal, 8:00 PM Estados Unidos y Venezuela - Alfombra roja, 6:15 PM / Evento principal, 9:00 PM

y - Alfombra roja, 6:15 PM / Evento principal, 9:00 PM Argentina - Alfombra roja, 7:15 PM / Evento principal, 10:00 PM

- Alfombra roja, 7:15 PM / Evento principal, 10:00 PM España - Alfombra roja, 12:15 AM (27 de abril) / Evento principal, 3:00 AM (27 de abril)

Lee también CCXP México 2026: Rulo Valdés y la maestría de convertir la CDMX en un escenario de leyenda

Supernova Génesis: Peleadores dan el peso para los combates / Foto: Diego Salgo-EL UNIVERSAL

Itinerario de Supernova Génesis 2026

El orden de las peleas y los espectáculos musicales de los invitados especiales será el siguiente:

5:15 PM - Milica vs Ari Geli

PM - Milica vs Ari Geli 6:00 PM - El Abrahaham vs Nando

PM - El Abrahaham vs Nando 7:00 PM - Lonche vs Willito

PM - Lonche vs Willito 7:30 PM - Óscar Maydon

PM - Óscar Maydon 8:00 PM - Kim Shantal vs Karely Ruíz

PM - Kim Shantal vs Karely Ruíz 8:30 PM - Ozuna

PM - Ozuna 9:00 PM - Mario Bautista vs Aarón Mercury

PM - Mario Bautista vs Aarón Mercury 9:30 PM - Carín León

PM - Carín León 10:00 PM - Alana Flores vs Flor Vigna

También te interesará:

¿Cuáles son los beneficios de echar café usado al inodoro?; conoce la función del truco casero

Beca Rita Cetina para primaria: ¿cuándo arranca la entrega de tarjetas?; esto se sabe

¿Cómo convertir tu jardín en un hábitat seguro para colibríes?; conoce estas recomendaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu