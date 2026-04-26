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Luego de meses de polémicas, cambios inesperados y rivalidades que crecieron cada día, este domingo 26 de abril la Arena Ciudad de México se convertirá en el escenario de .

Este evento de box amateur que combina deporte, música y a algunas de las personalidades más conocidas en el internet, marcó un precedente importante en la industria del entretenimiento digital tras su primera edición de 2025, por lo que las expectativas de este año son altas.

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¿A qué hora ver Supernova Génesis 2026 HOY?

El evento comenzará la transmisión principal en punto de las 7:00 PM (hora del centro de México) a través de la plataforma de streaming Netflix.

La alfombra roja podrá verse a las 4:15 de la tarde por los canales oficiales de Supernova Boxing en Twitch, Facebook, YouTube y TikTok.

En otros países el evento comenzará a las:

  • Colombia - Alfombra roja, 5:15 PM / Evento principal, 8:00 PM
  • Estados Unidos y Venezuela - Alfombra roja, 6:15 PM / Evento principal, 9:00 PM
  • Argentina - Alfombra roja, 7:15 PM / Evento principal, 10:00 PM
  • España - Alfombra roja, 12:15 AM (27 de abril) / Evento principal, 3:00 AM (27 de abril)

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Itinerario de Supernova Génesis 2026

El orden de las peleas y los espectáculos musicales de los invitados especiales será el siguiente:

  • 5:15 PM - Milica vs Ari Geli
  • 6:00 PM - El Abrahaham vs Nando
  • 7:00 PM - Lonche vs Willito
  • 7:30 PM - Óscar Maydon
  • 8:00 PM - Kim Shantal vs Karely Ruíz
  • 8:30 PM - Ozuna
  • 9:00 PM - Mario Bautista vs Aarón Mercury
  • 9:30 PM - Carín León
  • 10:00 PM - Alana Flores vs Flor Vigna

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