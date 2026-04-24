Beca Rita Cetina para primaria: ¿cuándo arranca la entrega de tarjetas?; esto se sabe

La Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria continúa en su etapa de procesamiento y validación de datos de los beneficiarios para el ciclo escolar 2026-2027. Este programa del gobierno federal, impulsado a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), tiene el objetivo de brindar un apoyo económico a familias con menores inscritos en algún nivel de educación básica, buscando disminuir la deserción escolar a nivel nacional.

En esta primera jornada destinada a estudiantes de nivel primaria, se registraron un total de 7.2 millones de niñas y niños inscritos en escuelas públicas, cuyas madres, padres y/o tutores recibirán el pago anual de 2 mil 500 pesos (por menor inscrito al programa).

Se pretende que este apoyo económico sea depositado al inicio del año escolar, para que se utilice en la compra de uniformes y útiles para las y los menores de edad.

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La SEP convocó a madres, padres y familias a registrar a sus hijas e hijos de 1.º a 6.º de primaria de escuelas públicas en el programa Beca Rita Cetina. Foto: Especial

¿Cuándo comienza la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria?

De acuerdo con la página oficial de los Programas para el Bienestar, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para que las familias reciban la Beca Rita Cetina de nivel primaria se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio de 2026.

Esta entrega se realiza mediante operativos en las escuelas o sedes asignadas, generalmente anunciados a través del plantel o el Buscador de Estatus.

¿Qué se necesita para recoger la tarjeta del Bienestar de la Beca Rita Cetina?

Una vez que se avise sobre la fecha de entrega de la tarjeta las madres, padres y/o tutores de los estudiantes deberán presentar los siguientes documentos:

Del padre, la madre y/o tutor:

Identificación oficial en original y copia (INE, Pasaporte, etc.)

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP certificada

Copia de un comprobante de domicilio (que no tenga antigüedad mayor a 6 meses)

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Beca Rita Cetina para primaria: estos son los documentos que se necesitan para recoger la tarjeta de Banco del Bienestar. Foto: Imagen generada con IA

De la o el estudiante registrado:

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP certificada

¿Cuándo se realizará el primer pago?

Hasta el momento ni la SEP ni la CNBBBJ han informado sobre una fecha precisa en la que se comenzarán a realizar las dispersiones del recurso económico.

Únicamente se ha dado a conocer que el primer pago estará disponible antes del comienzo del próximo ciclo escolar, por lo que se espera que el depósito caiga en el mes de agosto.

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