Programa Vive Saludable: ¿cómo obtener lentes gratis para niños de primaria?; conoce el paso a paso

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La iniciativa "Vive saludable, vive feliz" es una estrategia impulsada por el gobierno federal, cuyo objetivo es garantizar y promover el bienestar y la salud de las niñas y los niños en escuelas de todo el país.

Los programas de esta iniciativa están orientados a impulsar los hábitos sanos entre los menores de edad, así como a realizar jornadas de salud frecuentemente, con el propósito de impulsar los controles de peso, altura, salud bucal y visual, y fomentar la cultura de la revisión y la prevención.

El secretario de , Mario Delgado, informó en la mañanera del pueblo del pasado 20 de abril, que con las jornadas de salud se busca realizar exámenes de vista a las y los estudiantes, diagnosticar problemas de agudeza visual, detectar la graduación y entregar lentes de manera gratuita a quienes lo necesiten.

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Conoce cómo solicitar los lentes gratuitos para niñas y niños de primaria inscritos en escuelas públicas. Foto: vidasaludable.gob.mx
Conoce cómo solicitar los lentes gratuitos para niñas y niños de primaria inscritos en escuelas públicas. Foto: vidasaludable.gob.mx

¿Cómo solicitar lentes gratuitos para niñas y niños de primaria?

Para poder solicitar los lentes de tu hija o hijo, debes esperar que la brigada de especialistas del programa "Vive saludable, vive feliz" acuda a su escuela para realizar la revisión. Por lo tanto asegúrate de lo siguiente:

  • Descargar y firmar el consentimiento informado (en el que se autoriza que los especialistas revisen a la o el menor).
  • Entregarlo a la maestra o maestro de tu hijo.
  • Esperar a que se lleve a cabo la siguiente jornada de salud en la escuela.

Una vez que se haya llevado a cabo la jornada de revisión, los padres o tutores recibirán el Informe de Resultados de la evaluación de salud de sus hijos, donde se indicará la detección de problemas de agudeza visual.

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Foto: Especial
Foto: Especial

Posteriormente, las madres, padres o tutores de la o el menor deberán:

  • Acudir a la clínica indicada para una segunda valoración con un optometrista.
  • En caso de que se confirme el diagnóstico, se determinará la graduación de la niña o el niño y se programará la entrega de lentes totalmente GRATUITA.

Si tienes dudas sobre la visita de las brigadas a tu escuela, el Informe de Resultados o quieres determinar la clínica a la que debes acudir para darle seguimiento a la salud de tu hija o hijo, puedes comunicarte con la Mesa de Ayuda de tu entidad federativa. Encuentra los datos de contacto de cada una .

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