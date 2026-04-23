Supernova Génesis: así fue el tenso careo entre Flor Vigna y Alana Flores; ¿cuánto falta para el evento?

La noche del 22 de abril se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial com los participantes de la segunda edición del Supernova Strikers: Génesis, calentando los motores para el evento de boxeo amateur mexicano, el próximo domingo.

Tensión en careo de Vigna y Flores

Durante el careo, la tensión entre Flor Vigna y Alana Flores era palpable. La argentina demostró su inconformidad frente a las declaraciones hechas por la streamer, las cuales señalaban a Vigna de haber agredido a la madre de Flores.

"Me molestó mucho que mientas, que digas esas mentiras de que queríamos tirar a tu mamá de las escaleras", expresó la actriz de 31 años, argumentado que Flores la habría calificado como "víctima" tras mostrar su proceso para lograr la pelea.

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Alana Flores enfrentará a Flor Vigna, de Argentina / Foto: Edgar Enríquez - EL UNIVERSAL

"Yo en vez de burlarme de su duelo, porque a ella también se le quebró la voz y contó que estaba viviendo un momento muy difícil familiar, la invitó a que no nos burlemos del duelo del otro, porque no es victimizarse", mencionó la argentina.

La argentina demostró su emoción por participar en este evento mexicano y retó a Flores a apostar sus cuatro cinturones, petición que fue negada por la mexicana. "Hay cosas que todo el tiempo estás haciendo por miedo al hate, por miedo a perder y en realidad no pasa nada, es un juego", recalcó Vigna.

Asimismo, durante la conferencia Flor agradeció el apoyo de la afición mexicana. "Estas haciendo un espejismo totalmente... La gente, y lo agradezco mucho, Argentina y México están un 90% conmigo y lo agradezco muchísimo", sentenció, refiriéndose a los mensajes de hate que circulan en redes sociales.

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Kim Shantal tiene una nueva contrincante

Por otro lado, durante el careo también se reveló que la nueva contrincante de la creadora de contenido Kim Shantal será Karely Ruiz, tras la salida de Lupita Villalobos debido a un diagnóstico médico grave por una acumulación de sangre en la cabeza.

Finalmente, el evento de boxeo se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril. Los cuatro enfrentamientos principales se transmitirán a las 19:00 horas (tiempo centro de México) a través de la plataforma de streaming Netflix, desde la Arena Ciudad de México.

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