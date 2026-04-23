Karely Ruiz es la nueva retadora de Kim Shantal en Supernova Génesis para el próximo domingo 26 de abril del 2026 en la Arena CDMX.

Originalmente la actriz iba a enfrentarse con Lupita Villalobos, pero la miembro de La Alucines se encuentra hospitalizada debido a un hematoma, por lo que los médicos no le permitieron pelear.

Karely es una conocida figura del internet, quien pese a comenzar su trayectoria en contenido explícito (Only Fans), ha ganado mucha popularidad en redes sociales como Instagram y TikTok.

La regiomontana también ha participado en video musicales junto a Santa Fe Klan, el Bogueto y Dany Flow, además de incursiones en televisión en programas como “Es Show” y “Mitad y Mitad”.

Ruiz no es ninguna improvisada en el boxeo de influencers, ya que hace poco participó en King Royale, en donde perdió contra Marcela Mistral.

¿A qué hora y dónde ver Superniva Génesis?

Supernova Génesis se podrá ver a través de Netflix el próximo domingo 26 de abril del 2026, aunque no todas las peleas.

Los combates iniciarán con una demostración de boxeadores profesionales a las 3 de la tarde, solo para aquellos que estén en el recinto.

Más tarde a las 16:00 comenzará la transmisión de la alfombra roja y las peleas de Milica vs Ari Geli y El Abraham vs Nando en las redes del evento.

El resto de combates pasarán por Netflix a partir de las 19:00, así como los conciertos de Ozuna y Carín Leon.

rad